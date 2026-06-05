ぐるなびは4日、飲食体験をパーソナライズするAIエージェント搭載アプリ「UMAME!（うまみー!）」で、気分に合った飲食店を提案する新機能の提供を開始した。

「UMAME!」は1月に正式ローンチされたアプリで、3月には英語版がリリースされた。新たに提供が始まった機能は、すぐにお店を決めたいシチュエーションで、お店探しの時間を大幅に短縮するもの。

「誰」「気分」「目的」からシーンを選択すると、AIエージェントがユーザーの状況に合わせた飲食店を瞬時に提案してくれる。また、UIは現在地と連動した地図ベースへ刷新され、今すぐ行ける最適な一軒を見つけられる。

加えて、お店の特徴などからお気に入りのお店をリスト化し、コレクションとして保存できる。サービスを使うほどAIがユーザーの好みを学習し、提案精度が向上する仕様だ。

今後はAI同士がつながるように

今後の展望として、個人の好みを学習したAIエージェント同士がつながり合う機能の開発を進めるとしている。一緒に外食する人の好みなどを交換し合い、複数人での飲食店選びでも全員が満足できるマッチングを目指す。

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