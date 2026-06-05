マッチングアプリで出会った男性が「プラチナカード」を使っていました！ 年会費が高そうですが、結婚相手として経済力を期待してもよいですか？

プラチナカードの年会費の目安

まず気になるのが、プラチナカードを維持するためにどれくらいのお金がかかるのかという点です。プラチナカードの年会費は2万円から5万円程度のものから、中には10万円を超えるものまで幅広く存在しています。

これだけの高額な年会費を毎年支払い続ける必要があるため、プラチナカードの保有者は「毎月・毎年、自由に使えるお金に一定の余裕がある人」であるといえるかもしれません。

一般的なカードであれば年会費が無料、もしくは数千円程度で済むところを、あえて数万円以上の維持費を支払ってでも特別なサービスを受けたいという意思があるわけですから、生活費だけでカツカツという状態ではない可能性が高いといえます。利用限度額については、ゴールドカードよりもさらに高く設定される傾向があります。

例えば、300万円以上といった高額な枠が設けられることが多く、それだけ大きな買い物や決済を日常的に行うことができる状態です。



審査は単なる年収の多寡ではない！ 過去の支払い実績や社会的信用なども重視される

「プラチナカードを持っているのだから、年収は1000万円以上あるに違いない」と思い込んでしまうのは少し危険です。実は、クレジットカード会社が審査において重視しているのは、単純な年収の金額だけではありません。

プラチナカードの審査基準は公表されておらず、必要な年収の目安も明確には示されていませんが、一般的に、審査では年収だけでなく、勤務先や勤続年数といった「属性情報」、過去の返済や支払い状況などの「信用情報」を含めて総合的に判断されるといわれています。

つまり、どれほど年収が高くても、過去にスマートフォンの割賦払いや他のカードの支払いを何度も遅延させているような場合には、審査結果に影響する可能性があるのです。



プラチナカードの保有だけでなく利用目的や金銭感覚も確認

今回のようなケースでは、プラチナカードを保有しているという事実だけで判断するのではなく、その人がどのような目的で利用しているのかや、日頃の金銭管理の考え方にも目を向けることが大切です。一般的に、プレミアムなカードには、高額な年会費を上回るほどの手厚い特典が多数付帯しています。

プラチナカードには一般のカードよりも優遇されたポイントプログラムが用意されていることが多く、ネットショッピングでの優待や、海外利用時にポイントが2倍になるといった仕組みが設けられているケースがあります。

さらに、貯まったポイントをマイルへ移行したり、高級ホテルの宿泊プランといった限定のギフトに交換したりすることが可能なサービスもあります。

また、コンシェルジュサービスや手厚い旅行傷害保険、特定のレストランで1名分のコース料金が無料になる優待など、日常生活や旅行をサポートするさまざまな特典が用意されている場合もあります。

このように、プラチナカードは単なるステータスではなく、特典を活用することで年会費以上の価値を得られるケースもあります。そのため、カードを保有しているという事実だけでなく、どのような目的で利用しているのかにも目を向けたいところです。



まとめ

マッチングアプリで出会った相手がプラチナカードを使っている場合、一定の年会費を継続的に負担できる経済力や、カード審査を通過できる信用力を備えている可能性はあります。しかし、プラチナカードを保有していることだけで、その人の資産状況や実際の年収を正確に判断できるわけではありません。

将来のパートナーを考える際は、お金との向き合い方や日頃の金銭管理の状況などにも目を向けることが大切です。交際を重ねるなかで価値観や考え方を確認しながら、総合的に判断していくとよいでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー