デジタル庁は5日、今夏提供予定の「マイナアプリ」について、アプリのアイコンを公開した。期間限定で、マイナちゃんがアイコンにあしらわれる。

提供：デジタル庁

新たな「マイナアプリ」のアイコンは、ピンク色のグラデーション背景に、マイナンバーカードを連想させるイラストが描かれたデザインとなる。移行措置として一定期間、マイナちゃんがアイコンの左下に登場する。

期間限定のデザイン

「マイナアプリ」は、「マイナポータルアプリ」と「デジタル認証アプリ」の機能を統合したアプリで、夏頃に提供が予定されている。「マイナポータルアプリ」をアップデートする形で提供されるため、ユーザーは新たなアプリをダウンロードし直す必要はない。

同アプリでは、マイナンバーカードでの本人確認や情報連携、スマートフォンへのマイナンバーカードの設定、行政機関からのお知らせのプッシュ通知などの機能が利用できる。また統合により、これまで「デジタル認証アプリ」を利用していた官民の様々なサービスが、「Androidスマホ用電子証明書」「iPhoneのマイナンバーカード」で認証・署名できるようになる。

対応OSは、iOSとAndroid。