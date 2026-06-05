共同生活5年目のxikers、宿舎での生活を大公開！メンバーの暴露にMrs. GREEN APPLE若井との共通点が発覚

“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力を引き出していく音楽バラエティ『M:ZINE（エンジン）』。

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本日6月5日（金）深夜の同番組には、6月のピックアップアーティストとして、超実力派10人組ボーイズグループ・xikers（サイカース）が登場する。

KQ ENTERTAINMENTに所属する10人組ボーイズグループ・xikers。2023年の韓国デビュー以来、米・ビルボードのメインチャートである「Billboard 200」へのランクイン、デビュー半年でのワールドツアーなど、新人としては異例となる規模での成功を収めている。

ATEEZの弟分グループとして注目を集め、K-POP第5世代ボーイズグループを代表するその高いパフォーマンススキルと独自のストーリーは、唯一無二の存在として世界から大きな注目を集める。

そんな世界レベルのパフォーマンスを魅せるxikersの魅力を、M:ZINE編集部員の若井滉斗（Mrs. GREEN APPLE）、山添寛（相席スタート）、テレビ朝日の林美桜アナウンサーの3人が3週にわたって徹底解剖。

多彩な魅力を持つ彼らをさらに深掘りするべく、宿舎での生活が覗き見できてしまう特別企画や、メンバーの知られざるウラ特技に迫る企画、番組恒例の「エンジョイダンスバトル」、さらには人気企画「広心（ひろこ）を落とせ！ 胸キュン一言選手権」など、さまざまな企画が行われる。

◆宿舎でのプライベートな姿を大公開！

共同生活5年目を迎えるxikers。今回は、イケメンたちが暮らす禁断の宿舎の間取りを大公開。彼らの共同生活＆プライベートな姿を覗き見していく。

表現豊かな歌声とダイナミックなダンスが魅力のオールラウンダー・SEEUN（セウン）が休日を過ごすのは、宿舎のあるところ。「寝言がすごい」というSEEUNに関する情報に、思わず「僕も」と若井。なんと若井も同様に寝言を言うようで…？

ほかにも、HUNTER（ハンター）が宿舎に充満させているという“ニオイ”、そして掃除担当だというJUNMIN（ジュンミン）が暴露する「一番散らかすメンバー」も明らかに。

次週は、xikersメンバーが知られざるウラ特技を披露。さらに若井の愛嬌ポーズも！