「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが5日までに、自身のインスタグラムを更新。仕事終わりの「しごおわ飯」を投稿した。

「最近は好きなものを食べつつ、お酒だけは控えめに 全部を我慢するのは続かないから、自分なりの『我慢ポイント』を見つけるようにしてます！！」とつづり、ボディーラインが際立つピチピチ黒ニットトップスにショートパンツ姿で、すしを笑顔でほおばるショットを公開した。

サムズアップポーズで満足度を表現。「おかげで浮腫みも前より気にならなくなったし、体重も安定しやすくなった気がする 美味しいものはこれからも楽しむ」と記した。

ファンやフォロワーからも「美味しそう」「いい表情してるね」「笑顔は本当に可愛い」「華やかで綺麗」などのコメントが寄せられている。

さとみは北海道出身。「ミスアサヒ芸能2025」の候補者にエントリー。SNSのプロフィル欄には「会社員のお姉さん」と記している。趣味はスポーツ観戦、競馬、パチンコ。特技は韓国語、バスケットボール。5月29日に1stDVD「相思相愛」を発売。身長166センチ。スリーサイズはB93−W63−H95センチ。血液型O。