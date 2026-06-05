タレント指原莉乃（33）が4日放送の、フジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。アイドルグループメンバーへの“セールス”に自身を見せた。

美容へのこだわりについて、ゲストの9人組ガールズグループNiziUとトーク。MAYA（24）は「マッサージ機とかと合わせたら、多分20個弱ぐらいはあると思います」と答えて美容グッズへのこだわりについて語った。

レギュラーの3時のヒロインゆめっちが、自分の所持するゴーグル状のマッサージ機を紹介。後頭部にかける形状のバンドで顔面に装着してスイッチを入れると、マッサージ効果でどんどん小顔になると主張し「10分すると（顔が）一回り小さくなるから、バンドがそのつけていたときからどんどん下がるんですよ」と効果を力説した。

スタジオは「そんなに？」と驚きの声があがり、指原は「ステマでしょ」とツッコミを入れた。3時のヒロインのメンバーの福田麻貴は「MAYAちゃんがもう目をキラキラさせてる」とMAYAの顔を指した。

MAYAが「買っちゃうかも」と反応すると、指原は「私、本気出したら、MAYAちゃんに壺、売れるかも。何でも買いそう」と話すと、「美容に関する、って言って…田中みな実さん『いい』って言ってたよーって」と“ダマす”手口も詳細に語った。