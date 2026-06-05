生足美脚を丸見せ…韓国美人アナ、サッカー選手の夫とラブラブ制服デート「高校生かと思った！」

元サッカー韓国代表選手と結婚した女性アナウンサー、クァク・ミンソンのデートSHOTが話題だ。

【写真】サッカー選手の夫が羨ましい…クァク・ミンソンの大胆水着ショット

クァク・ミンソンは最近、自身のインスタグラムを更新。「私、サッカー部と付き合ってるんだ！」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、夫でサッカー選手のソン・ミンギュと韓国の遊園地「ロッテワールド」で制服デートを楽しむクァク・ミンソンが写っている。クァク・ミンソンはネクタイを締めた半袖シャツにチェック柄のミニスカートを合わせたコーディネートで、同じく制服に身を包んだ夫と仲睦まじい様子で密着している。

遠目からでも伝わる目鼻立ちの整ったビジュアルの良さはさることながら、ミニスカートからすらりと伸びる美脚を惜しげもなく披露したクァク・ミンソン。彼女の投稿には「美しい制服夫婦」「お似合いです」「素敵ですね」「高校生かと思った！」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝クァク・ミンソンInstagram）

クァク・ミンソンは1992年3月4日生まれの34歳。大学を経て2016年にMTNのアナウンサーとしてデビューし、ゲーム専門チャンネルなどを経て現在はSTARITエンターテインメント所属で芸能活動を行っている。近年は韓国プロサッカーKリーグを中継する「Coupang Play」のリポーターなども務めており、自身のSNSでサッカーチームのユニホームを着用した写真を多く投稿することから“サッカー女神”の愛称も持つ。

そんなクァク・ミンソンは、2023年12月に7歳年下のプロサッカー選手で元韓国代表のソン・ミンギュとの熱愛説が報じられ、昨年12月に結婚式を挙げた。昨年5月には、ソン・ミンギュが公式戦で得点した直後、カメラに向かって片膝をつき指輪を捧げるような“公開プロポーズ”のゴールパフォーマンスを披露して注目を集めた。