お笑いコンビ・ドンデコルテの小橋共作さん（36）と渡辺銀次さん（40）が4日、水産資源に関するキャンペーンのオープニングイベントにココリコの田中直樹さん（55）らと登場。小橋さんのゴージャスな私服事情が明かされました。

開催されたのは、6月8日の世界海洋デーに関連した『豊かな海をいつまでも。選ぼう MSC ラベル』キャンペーンのオープニングイベント。

2025年にM-1グランプリで準優勝を果たし、ブレイク中のドンデコルテが、オズワルドやかけおちとともに、今が“旬”な芸人の1組として参加しました。

■ココリコ・田中直樹「もう十分やらしさ出てますから」

田中さんから“旬の芸人”として紹介されたドンデコルテ。銀次さんは、「まさか人間としての旬を過ぎてから、芸人としての旬が来るとは思っておりませんでした」と、ブレイクした実感を語りました。

また、イベントでは相方の小橋さんの私服にについてトーク。オズワルドの伊藤俊介さん（36）が「小橋さんが今日（楽屋に）入ってくる時、全身ヴェルサーチェで入ってきたんですよ。50万円くらいかかってるらしいですよ」と明かすと、周りから驚きの声が。

小橋さんは「イベントに全身ヴェルサーチェで来るのはいやらしすぎるかなと思って、ちゃんと衣装に着替えさせていただいて」と、衣装であるさわやかな水色のスーツ姿をアピールしたものの、田中さんから「靴下履いてない時点でやらしいですよ。もう十分やらしさ出てますから」とツッコまれると、会場が笑いで包まれました。