◆テニス ▽全仏オープン第１２日（４日、フランス・パリ）

車いすテニスの女子シングルス準々決勝で、世界女王の上地結衣（三井住友銀行）が、２ゲームしか失わない圧勝でベスト４に進出だ。世界ランク１７位で大会推薦出場のポーリーヌ・デルレード（フランス）に６−０、６−２のわずか６４分で勝ち、エステル・フェルヘール（オランダ）と並ぶ全仏女子最多６度目の優勝に残り２勝と迫った。

滑り出しから９ゲームを連取し、力の違いを見せつけた。センターコートに次ぐ規模のコートでの試合で、相手は地元フランス選手。相手に対する応援がコートに響く中、着々と安定したストロークで得点につなげた。

４大大会で、ただ１つ未冠のウィンブルドンに向けて、上地は２月に新たなラケットを手にした。芝コートはバウンドして弾まず球足が速い。そのため、パワーの一発が決まる確率が高く、その助けを、ラケットに求めた。

ただ、なれるのには時間がかかる。全仏前哨戦２大会では、１回戦と準決勝敗退と結果につながらず。「まだしっくり来ていない」と話していたが、この日は、そのラケットで、しっかりとショットを安定させた。