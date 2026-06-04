世界的に活躍するギタリストのＭＩＹＡＶＩが４日までに自身のインスタグラムを更新。１日に大阪・帝国ホテル大阪で開催された「第１９回ベスト・ファーザー賞 ｉｎ 関西」での受賞の心境を明かした。

「正直、自分がもらっていいものか」と書き出したＭＩＹＡＶＩ。「子育てに『一番』もなければ『正解』もないと思うんです」とつづり、多くの国の家族と出会う中で、さまざまな家族のあり方を見てきたと明かすと「いろんなお父さんの強みがあると思うし、いろんな愛し方があっていい」と自身の子育て論を展開。さらに「そもそも僕たち親も人間です 完璧なお父さんもいない。完璧でなくていい。何よりまっすぐ向き合って常にベストを尽くす これがベストなファーザー道だと思います」と自分なりの「ベストファーザー」について語った。

続けて「子育ては父親だけでな成り立たない」と記し「僕が仕事でいろんなところに飛び回っている中で、実際に家でキッズたちと向き合い、寄り添い、そばにいてくれているメルさんあってのものなので、深く感謝すると共に、スーパーベストマザー賞を捧げたいと思います」と妻である元歌手のｍｅｌｏｄｙ．への感謝の言葉を添えた。最後は「自分の父と母にも感謝」とつづり、両親との貴重な３ショットも公開。最後は「十朱」とまさかの自身が映画「ヘルドッグス」（原田眞人監督）で演じたヤクザ組織の会長の役名で締め、おちゃめな一面も見せた。

この投稿には「いつも感謝の気持ちをまっすぐに伝えられるＭＩＹＡＶＩさん、素敵です」「受賞おめでとうございます」「ご両親との貴重な３ショット なんてステキ！！」「メルさんとの二人三脚の子育ての受賞ですね」「お父様目元似てらっしゃるかな」「まさかの十朱」などのコメントが寄せられた。

ＭＩＹＡＶＩは２００９年３月にｍｅｌｏｄｙ．と結婚。同年７月に長女、１０年１０月に次女が誕生し、ｍｅｌｏｄｙ．の誕生日だった２１年２月２４日に長男が誕生した。