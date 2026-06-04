I.O.I出身チョン・ソミの父、韓国人妻との国際結婚で受けた“衝撃発言”に非難の声「今なら大問題に…」

ガールズグループI.O.I出身の歌手チョン・ソミの父親が、韓国人の妻と結婚した当時に経験した偏見について語った。

6月3日、女優ソヌ・ヨンニョの個人YouTubeチャンネルにチョン・ソミの父で、カナダ出身の俳優マシュー・ドウマが出演し、さまざまなトークを繰り広げた。

【写真】チョン・ソミ、日本のタクシーで“土足上げ”

現在、韓国でスモークサーモン専門レストランを経営しているドウマは、家族の話や教育方針、国際結婚にまつわるエピソードなどを明かした。

2人の娘を育てる中で大切にしている教育方針についてドウマは「子どもたちに何かを強要するのではなく、自分で判断させるようにしている」とし、「歯磨きをさせる時も『残したい歯だけ磨きなさい』と言う。すると子どもたちは自分でその必要性に気づくようになる」と説明した。

（画像＝ソヌ・ヨンニョYouTubeチャンネル）

話題は自然と妻との結婚に至るまでの過程へと移った。ドウマは「妻は僕のせいで本当にたくさん苦労した」とし、婚姻届を提出した当時を振り返った。彼は「当時、ソウル市庁で婚姻届を出したが、印鑑を押す前に職員から『なぜ韓国人男性と結婚しなかったのですか？』と聞かれた」と明かした。

続けて、「今ならニュースになるようなことだが、当時はそういうことが珍しくなかった」と回想した。

これを聞いたソヌ・ヨンニョは驚きを隠せなかった。彼女は「アメリカでは絶対にありえないことだ」とし、「やるべき仕事をすればいいのに、なぜそんなことを聞くのか」と声を上げた。

ドウマは、当時妻が背負わなければならなかった苦労は少なくなかったと語り、「それも問題の一つだったが、それ以外にも複雑なことがたくさんあった。今はかなり良くなったが、当時、妻は本当に大変な思いをしていた」と打ち明けた。

さらに、「これは数多くの出来事の一つに過ぎない」とし、「僕のせいでさまざまな手続きが複雑になり、妻は多くの苦労を経験しなければならなかった。妻が乗り越えなければならなかった困難が多かっただけに、いつも感謝している」と付け加えた。

また、国籍や出身によって人を区別しないという自身の価値観についても語った。ドウマは「僕を見て外国人だと思うだろうが、僕は人を見る時に韓国人か外国人かで区別しない。ただ一人の人間として見ている」と話した。

この発言を受け、ネットユーザーからは「公務員がする質問ではない」「今なら大問題になっていた発言だ」「奥様は精神的に苦しんでいたのではないか」といった反応が寄せられた。一方で、「当時は国際結婚に対する認識が今より閉鎖的だった時代背景も考慮すべきだ」との意見も見られた。

なお、オランダ系カナダ人のマシュー・ドウマは韓国人女性と結婚し、チョン・ソミを含む2人の娘がいる。現在は各種テレビ番組やバラエティ番組に出演し、大衆に広く知られている。

◇チョン・ソミ プロフィール

2001年3月9日生まれ。カナダ出身で、父がオランダ系カナダ人、母が韓国人のハーフ。2016年1月から放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン1に出演し、優勝を果たす。同年5月、ガールズグループI.O.Iのメンバーとしてデビュー。2017年1月のI.O.I解散後、JYPエンターテインメントからYGエンターテインメント傘下のTHEBLACKLABELに移籍。2019年6月、1stミニアルバム『BIRTHDAY』でソロデビューを果たした。身長172cm、体重46kgの美スタイルで知られる。