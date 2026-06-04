タリーズ、「〆パフェ」モチーフのご褒美フローズン登場！ 16時以降は無料で“ホイップ2倍”
「タリーズコーヒー」は、6月10日（水）から、季節限定のフローズンドリンク「国産白桃のとろっとピーチシェイク」と「国産メロンの食べごろメロンシェイク」を、全国の店舗で発売する。
【写真】16時から提供！ ホイップを2倍乗せたピーチシェイク＆メロンシェイク
■果実感あふれる夏の味わい
今回「デイタイムもナイトタイムも楽しめる」をテーマに登場するのは、北海道発祥で食事や飲み会のあとにパフェを楽しむ文化「〆パフェ」をモチーフにしたフローズンドリンク全2品。
「国産白桃のとろっとピーチシェイク」は、ぷるぷる食感のミルクプリンと国産白桃を使用したフレッシュな味わいのシェイクを組み合わせ、完熟桃を思わせる桃のソースをトッピングした一杯。一口ごとに白桃の上品な香りと優しい甘みを味わえる。
一方の「国産メロンの食べごろメロンシェイク」は、国産メロンを使用したシェイクにメロンソースを乗せた一品で、飲み進めるごとに、まるで食べごろのメロンを頬張ったような、果実感あふれる甘みと香りが広がるという。
ちなみに、6月10日（水）から7月7日（火）の期間中は、「国産白桃のとろっとピーチシェイク」または「国産メロンの食べごろメロンシェイク」を16時以降に注文すると、ホイップクリームを無料で2倍に変更できるキャンペーンが実施され、ご褒美感あふれるフローズンドリンクを楽しむことが可能だ。
加えて、新作モーニングメニュー「厚切りオープンサンド チキンリモーネ」のほか、「国産生姜のドライジンジャーエール」、「ふわふわマフィン 〜レモン〜」 、「ベーグルサンド 塩あんバター」といった夏の新商品も同日より並ぶ。
【写真】16時から提供！ ホイップを2倍乗せたピーチシェイク＆メロンシェイク
■果実感あふれる夏の味わい
今回「デイタイムもナイトタイムも楽しめる」をテーマに登場するのは、北海道発祥で食事や飲み会のあとにパフェを楽しむ文化「〆パフェ」をモチーフにしたフローズンドリンク全2品。
一方の「国産メロンの食べごろメロンシェイク」は、国産メロンを使用したシェイクにメロンソースを乗せた一品で、飲み進めるごとに、まるで食べごろのメロンを頬張ったような、果実感あふれる甘みと香りが広がるという。
ちなみに、6月10日（水）から7月7日（火）の期間中は、「国産白桃のとろっとピーチシェイク」または「国産メロンの食べごろメロンシェイク」を16時以降に注文すると、ホイップクリームを無料で2倍に変更できるキャンペーンが実施され、ご褒美感あふれるフローズンドリンクを楽しむことが可能だ。
加えて、新作モーニングメニュー「厚切りオープンサンド チキンリモーネ」のほか、「国産生姜のドライジンジャーエール」、「ふわふわマフィン 〜レモン〜」 、「ベーグルサンド 塩あんバター」といった夏の新商品も同日より並ぶ。