¡Ú£Î£Â£Á¡ÛÈ¬Â¼ÎÝà»ÄÎ±¤Ï¾ÃÌÇÇ»¸üá¤ÈÊÆÊóÆ»¡ÖÍèµ¨¡¢»ç¤È¶â¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Î£Â£Á¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤«¤éº£²ó¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ëÈ¬Â¼ÎÝ¤¬¡¢»ÄÎ±¤·¤Ê¤¤¸ø»»¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥ì¥¤¥«¡¼¥ºÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ì¥¤¥¯¥·¥ç¡¼¥é¥¤¥Õ¡×¤Ï¡ÖÈ¬Â¼¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯³èÌö¤·¡¢£Î£Â£Á¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò´Þ¤á¡¢Ã¯¤â¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¡££²£°£²£¶Ç¯¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥²¡¼¥à¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥£¥ó¡¦¥«¥ê¡¼ÊÂ¤ß¤Ë¹â¤á¡¢£±»î¹çÊ¿¶Ñ£¶ËÜ¶á¤¯¤Î£³ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤Ç¶Ã°ÛÅª¤Ê£µ£¶¡¦£¹¡ó¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡×¤ÈÈ¬Â¼¤¬£Î£Â£Á¶þ»Ø¤Î¥·¥å¡¼¥¿¡¼¤ËÈôÌö¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÁèÃ¥Àï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÎÝ¤Î¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸«»ö¤Ê¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤µ¤ËÀä¹¥¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Èà¤Ï´Ö¤â¤Ê¤¯À©¸Â¤Ê¤·¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ËºÆ¤ÓÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹²ÄÇ½À¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°ÜÀÒ¤¬³Î¼Â¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡£Î£Â£Á¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥µ¥¤¥â¥ó»á¤ÎÊ¬ÀÏ¤È¤·¤Æ¡ÖÈ¬Â¼¤Ï¥ß¥Ã¥É¥ì¥Ù¥ëÁª¼ê¤Î´üÂÔÃÍ¤ò¾å²ó¤ëÇ¯Êð¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥ë¥¤¤Î²ÁÃÍ¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤Ç¡Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡Ë¡£¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î¥í¥Ö¡¦¥Ú¥ê¥ó¥«¤¬º¤Æñ¤Ê¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×¾õ¶·¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤ëº£²Æ¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤¬Èà¤ò¡ÊºÆ¤Ó¡Ë³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±»á¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¡ÄÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡Ä¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤ÇÊ£»¨¤ÇÌñ²ð¤ÊÌäÂê¤À¡£¥Ú¥ê¥ó¥«¤Î»Å»ö¤Ï¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤òÃæ¿´¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÍ¥¾¡¸õÊä¥Á¡¼¥à¤òºî¤ë¤³¤È¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ú¥ê¥ó¥«¤Ï¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥ê¡¼¥Ö¥¹¤È¤Î¿·¤¿¤Ê¥Þ¥Ã¥¯¥¹·ÀÌó¤È¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¤ÎÉüµ¢¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¡¼¥Ö¤È¥ì¥Ö¥í¥ó¤¬¤½¤í¤¦¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¤Ï¹â³Û¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£¼çÎÏ¤È¤Î¹â³Û·ÀÌó¤¬¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ê¡¢È¬Â¼¤Ï¼êÊü¤µ¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡Ö¥ë¥«¡¢¥ê¡¼¥Ö¥¹¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥Ú¥ê¥ó¥«¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤Î¼þ¤ê¤ò¸Ç¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ç¤Ë³ä°Â¤Ê¥í¡¼¥ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£È¬Â¼¤Î¤è¤¦¤Ê²ÁÃÍ¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¥ë¥¤¤¬º£¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÍÍø¤Ê·ÀÌó¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡Èà¤Ï¤Þ¤À£³£°ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ÌòºÇ¸å¤Î¹â³Û·ÀÌó¤Ç²Ô¤®¤¿¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¡¢¥ì¥¤¥«¡¼¥º»ÄÎ±¤ÏÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¸À¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿ÅÀ¤«¤é¡Ö¾õ¶·¤ÏÌÀÇò¤À¡£È¬Â¼ÎÝ¤ÏÍèµ¨¡¢»ç¤È¶â¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÈ¬Â¼¤ÎÌ¾Ìç»ÄÎ±¤Ï¾ÃÌÇ¤¬Ç»¸ü¤À¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î»êÊõ¤Ï¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤«µî½¢¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£