人馴れに時間がかかった元野良猫。現在の姿が反響を呼んでいます。話題の投稿は54万回以上表示され、1万8000件を超える「いいね」が寄せられています。

【動画：半年前まで『威嚇していた元野良猫』→まるで別猫のような『現在の様子』が尊すぎる】

甘えん坊になった元野良猫

Xアカウント「かもぴ」に投稿されたのは、甘えん坊になった元野良猫の姿です。猫の「ボン」ちゃんは、保護されたあと、心を開いておうちに馴染むまでに時間がかかり、半年前まで「シャー！」と威嚇していたといいます。

そんなボンちゃんも今では、投稿者さんに撫でられて、コロンと転がるようになったそうです。嬉しさのあまり、どうしていいか分からなくなって甘噛みやケリケリのような仕草をするところもたまらなく可愛いですね！

今ではすっかり家猫として甘えられるようになったボンちゃんですが、保護直後のケージ生活では、なんと柵を無理やり広げて脱走するほどの強者だったそうです。

現在は先住猫ちゃんたちとの関係も良好とのこと。投稿者さんの深い愛情によって、安心して甘えられるようになったボンちゃんでした。

ボンちゃんの甘える姿に安堵の声

甘えるボンちゃんを見たXユーザーたちからは「甘える姿が眩しい！本当はこんなに甘えたかったんですね」「なでなで気持ちいいねぇ…」「キジトラは甘えん坊な子が多いんだよね」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「かもぴ」では、投稿者さんの愛猫ちゃんたちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「かもぴ」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。