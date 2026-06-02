旅先で一緒に遊んでいた豆柴さんと女の子。プールの中にボールを落としてしまって…まるで本当の姉妹のような、尊いやり取りが話題になっているのです。

思わず頬が緩んでしまう、微笑ましいその光景は記事執筆時点で63万回を超えて表示されており、多くの絶賛の声が寄せられることとなりました。

【動画：プールにボールを落とし、困り果てる犬→気付いた2歳の女の子が…本当の姉妹のような『優しい世界』】

プールにボールを落とした犬→女の子が気付いてくれて…

Xアカウント『@Shibamugi28』に投稿されたのは、尊すぎる姉妹のようなやり取り。

この日、豆柴「わらび」ちゃんと妹ちゃんは家族で旅行に出かけていたのだそう。大きなプールがあるお庭で遊んでいたところ…わらびちゃんはボールを落としてしまったようです。

まるで『本当の姉妹のような光景』に絶賛

プールサイドに登り、水に浮いたボールを呆然と見つめていたというわらびちゃん。その様子に気付いてくれたのは…2歳の「ひより」ちゃんだったといいます。

風に流されていくボールを同じように身を乗り出して見つめていたというわらびちゃんと、ひよりちゃん。

近づいてきた瞬間を見定めて、そっと手を伸ばしてボールを取るひよりちゃんと、その様子をすぐ近くで心配そうに見つめるわらびちゃん。その様子はまさに『姉妹』という表現がぴったりな尊いものだったといいます。

ボールを拾って走り出すひよりちゃん、それを追いかけるわらびちゃん。一コマ一コマがいちいち尊く、頬を緩ませずにはいられない光景…。

年齢的に末っ子のひよりちゃんですが、最近では遊んでくれる人が大好きなわらびちゃんに慕われ始めているのだそう。

末っ子同士の微笑ましいやり取りは多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「わらびちゃんボール取ってもらった瞬間嬉しそう」「最高の優しい世界」「なんて可愛いの」などのコメントが寄せられています。

尊すぎる…！柴兄妹と女の子の日常が大人気

わらびちゃんには、ひよりちゃんという妹ちゃん、そして柴犬「こむぎ」くんというお兄ちゃんの存在も。ひよりちゃんファーストで優しく接する柴兄妹の振る舞いは愛情に溢れたもので、優しく穏やかな日常は尊く愛おしいもの。

飼い主さんに溺愛されながら、賑やかで幸せな日常を送るそのお姿は日々柴犬や豆柴の魅力、そして子供と愛犬の暮らしの素晴らしさを届けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@Shibamugi28」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。