国際卓球連盟（ITTF）は1日、2026年第23週の世界ランキングを発表した。

■TOP100入り日本勢は13選手

男子シングルスでは、張本智和（トヨタ自動車）が2位をキープ。また、松島輝空（個人）も6位につけており、トップ10を維持している。

ランキング上位では、王楚欽（中国）が1位をキープ。張本智に続く3位にトルルス・モーレゴード（スウェーデン）が入り、4位にはフェリックス・ルブラン（フランス）が続いている。

その他の日本勢では、戸上隼輔（井村屋グループ）が17位で変動なし。宇田幸矢（協和キリン）が29位、篠塚大登（東都観光バス）が32位をキープしている。

また、田中佑汰（ファースト）は42位で変わらず、吉村真晴（SCOグループ）も49位で変動なしとなった。

吉山僚一（日本大）は67位で変動なし。茺田一輝（協和キリン）も68位をキープし、吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）も69位で続いている。

さらに、坂井雄飛（愛知工業大学）は87位をキープし、及川瑞基（ケアリッツ・テクノロジーズ）は1つ順位を下げて91位。木造勇人（関西卓球アカデミー）は1ランクダウンの96位となっている。

今週は日本勢から13選手が男子シングルスでトップ100入りを果たした。

■日本男子選手の世界ランキング推移（2026年6月1日更新）

■トップ100以内の日本男子選手ランキング

2位 （-）：張本智和

6位 （-）：松島輝空

17位（-）：戸上隼輔

29位（-）：宇田幸矢

32位（-）：篠塚大登

42位（-）：田中佑汰

49位（-）：吉村真晴

67位（-）：吉山僚一

68位（-）：茺田一輝

69位（-）：吉村和弘

87位（-）：坂井雄飛

91位（↓ 90位）：及川瑞基

96位（↓ 95位）：木造勇人