【停電情報】台風6号 奄美地方の約2万6840戸で停電(2日午前1時50分時点) 鹿児島県
【停電情報】台風6号 奄美地方の約2万6840戸で停電(2日午前1時50分時点) 鹿児島県
台風6号が接近している奄美地方では、2日午前1時50分現在、およそ2万6840戸で停電が発生しています。
九州電力送配電によりますと、台風6号の影響で、2日午前1時50分現在、奄美地方のあわせておよそ2万6840戸で停電が発生しています。
奄美市 停電戸数:約790戸(復旧見込み:確認中) 十島村 停電戸数:約60戸(復旧見込み:確認中) 大和村 停電戸数:約240戸(復旧見込み:確認中)
宇検村 停電戸数:約940戸(復旧見込み:確認中) 瀬戸内町 停電戸数:約300戸(復旧見込み:確認中) 喜界町 停電戸数:約1,620戸(復旧見込み:確認中) 徳之島町 停電戸数:約6,020戸(復旧見込み:確認中) 天城町 停電戸数:約2,830戸(復旧見込み:確認中) 伊仙町 停電戸数:約4,400戸(復旧見込み:確認中) 和泊町 停電戸数:約4,510戸(復旧見込み:確認中) 知名町 停電戸数:約2,450戸(復旧見込み:確認中) 与論町 停電戸数:約2,670戸(復旧見込み:確認中)
九州電力送配電では、停電の最新情報を「九州停電情報提供アプリ」で確認してほしいと呼びかけています。
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