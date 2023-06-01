台風6号が接近している奄美地方では、2日午前1時50分現在、およそ2万6840戸で停電が発生しています。

九州電力送配電によりますと、台風6号の影響で、2日午前1時50分現在、奄美地方のあわせておよそ2万6840戸で停電が発生しています。

奄美市

停電戸数:約790戸(復旧見込み:確認中)

十島村

停電戸数:約60戸(復旧見込み:確認中)

大和村

停電戸数:約240戸(復旧見込み:確認中)

宇検村

停電戸数:約940戸(復旧見込み:確認中)

瀬戸内町

停電戸数:約300戸(復旧見込み:確認中)

喜界町

停電戸数:約1,620戸(復旧見込み:確認中)

徳之島町

停電戸数:約6,020戸(復旧見込み:確認中)

天城町

停電戸数:約2,830戸(復旧見込み:確認中)

伊仙町

停電戸数:約4,400戸(復旧見込み:確認中)

和泊町

停電戸数:約4,510戸(復旧見込み:確認中)

知名町

停電戸数:約2,450戸(復旧見込み:確認中)

与論町

停電戸数:約2,670戸(復旧見込み:確認中)

九州電力送配電では、停電の最新情報を「九州停電情報提供アプリ」で確認してほしいと呼びかけています。

・