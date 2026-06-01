8日放送『CDTV』3時間SP出演アーティスト＆歌唱曲発表 SixTONESはラブソング4曲、&TEAM・K＆JOは「Love so sweet」【歌唱曲一覧】
8日放送のTBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』3時間スペシャル（後7：00）の出演アーティストと歌唱曲が1日、発表された。
【写真】LDH選抜！「踊ってみた企画」出演アーティスト
音楽番組史上初となるアーティストが１ヶ月間毎回出演してライブを届ける大反響企画「マンスリーライブ！」には、デビュー6周年を迎えたSixTONESが参加する。2週目となる今回は、ラブソングをパフォーマンス。人気曲「マスカラ」「バリア」に加え、民放テレビ初披露の「Strawberry Breakfast」「Flower cloud」の選りすぐりのラブソング4曲を披露する。
11月にCDデビュー5周年を迎えるなにわ男子は「初心LOVE（うぶらぶ）」「I Wish」「The Answer」、テレビ初披露の「Circus Night」、ニューアルバム『ND5』に収録されているリード曲「Celebrate」の全5曲をスペシャルメドレーで披露する。
Little Glee Monsterは、現在放送中の日曜劇場『GIFT』の挿入歌「一輪」、&TEAMは3rd EP「We on Fire」の収録曲「Bewitched」、FRUITS ZIPPERは最高にポジティブで元気な最新曲「ぱわーオブらぶ」をそれぞれフルサイズパフォーマンスする。
櫻坂46は、TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期オープニングテーマ「What’s “KAZOKU”？」をフルサイズテレビ初披露。Kep1erは「KILLA（Face the other me）」を新体制としてフルサイズで日本のテレビで初披露する。
Kvi BabaはKREVAとのコラボが話題の最新曲「BPM feat. KREVA」をKREVAとともに届ける。コブクロはメジャーデビュー25周年記念日にリリースされた楽曲「Starry Smile Story」をそれぞれフルサイズでテレビ初披露する。
「踊ってみた企画」ではLDH選抜がT.M.Revolutionの「HOT LIMIT」で熱いパフォーマンスを魅せる。
「青春ソングフェス」では、アンダーグラフが「ツバサ」、hitomiが「LOVE 2000」、BAADが「君が好きだと叫びたい」、元Whiteberryのボーカル・前田有嬉が「夏祭り」、コブクロが「君という名の翼」、&TEAMのK＆JOが今年3月に開催されたイベント『CDTVライブ！ライブ！春の大感謝祭2026』で披露し大きな反響を呼んだ、嵐の「Love so sweet」を披露。それぞれ青春を彩る大ヒット曲で番組を盛り上げる。
【出演アーティスト・楽曲】（※アーティスト名50音順）
&TEAM「Bewitched」
Kvi Baba「BPM feat. KREVA」
Kep1er「KILLA（Face the other me）」
櫻坂46「What's “KAZOKU”？」
コブクロ「Starry Smile Story」
なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」「I Wish」「Circus Night」「The Answer」「Celebrate」
FRUITS ZIPPER「ぱわーオブらぶ」
Little Glee Monster「一輪」
■「マンスリーライブ」第2週 （※楽曲名50音順）
SixTONES「Strawberry Breakfast」「バリア」「Flower Cloud」「マスカラ」
■踊ってみた企画
LDH選抜「HOT LIMIT」（T.M.Revolution）
白濱亜嵐（EXILE／GENERATIONS）、中務裕太（GENERATIONS）、世界（EXILE／FANTASTICS）、小波津志（PSYCHIC FEVER）、岡尾真虎（LIL LEAGUE）、川口蒼真（KID PHENOMENON）、小川桜花・山口綺羅（Girls2）、RUI（iScream／f5ve）
■青春ソングフェス
アンダーグラフ「ツバサ」
K＆JO(&TEAM)「Love so sweet」(嵐)
コブクロ「君という名の翼」
BAAD「君が好きだと叫びたい」
hitomi「LOVE 2000」
前田有嬉（ex.Whiteberry）「夏祭り」
【写真】LDH選抜！「踊ってみた企画」出演アーティスト
音楽番組史上初となるアーティストが１ヶ月間毎回出演してライブを届ける大反響企画「マンスリーライブ！」には、デビュー6周年を迎えたSixTONESが参加する。2週目となる今回は、ラブソングをパフォーマンス。人気曲「マスカラ」「バリア」に加え、民放テレビ初披露の「Strawberry Breakfast」「Flower cloud」の選りすぐりのラブソング4曲を披露する。
Little Glee Monsterは、現在放送中の日曜劇場『GIFT』の挿入歌「一輪」、&TEAMは3rd EP「We on Fire」の収録曲「Bewitched」、FRUITS ZIPPERは最高にポジティブで元気な最新曲「ぱわーオブらぶ」をそれぞれフルサイズパフォーマンスする。
櫻坂46は、TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期オープニングテーマ「What’s “KAZOKU”？」をフルサイズテレビ初披露。Kep1erは「KILLA（Face the other me）」を新体制としてフルサイズで日本のテレビで初披露する。
Kvi BabaはKREVAとのコラボが話題の最新曲「BPM feat. KREVA」をKREVAとともに届ける。コブクロはメジャーデビュー25周年記念日にリリースされた楽曲「Starry Smile Story」をそれぞれフルサイズでテレビ初披露する。
「踊ってみた企画」ではLDH選抜がT.M.Revolutionの「HOT LIMIT」で熱いパフォーマンスを魅せる。
「青春ソングフェス」では、アンダーグラフが「ツバサ」、hitomiが「LOVE 2000」、BAADが「君が好きだと叫びたい」、元Whiteberryのボーカル・前田有嬉が「夏祭り」、コブクロが「君という名の翼」、&TEAMのK＆JOが今年3月に開催されたイベント『CDTVライブ！ライブ！春の大感謝祭2026』で披露し大きな反響を呼んだ、嵐の「Love so sweet」を披露。それぞれ青春を彩る大ヒット曲で番組を盛り上げる。
【出演アーティスト・楽曲】（※アーティスト名50音順）
&TEAM「Bewitched」
Kvi Baba「BPM feat. KREVA」
Kep1er「KILLA（Face the other me）」
櫻坂46「What's “KAZOKU”？」
コブクロ「Starry Smile Story」
なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」「I Wish」「Circus Night」「The Answer」「Celebrate」
FRUITS ZIPPER「ぱわーオブらぶ」
Little Glee Monster「一輪」
■「マンスリーライブ」第2週 （※楽曲名50音順）
SixTONES「Strawberry Breakfast」「バリア」「Flower Cloud」「マスカラ」
■踊ってみた企画
LDH選抜「HOT LIMIT」（T.M.Revolution）
白濱亜嵐（EXILE／GENERATIONS）、中務裕太（GENERATIONS）、世界（EXILE／FANTASTICS）、小波津志（PSYCHIC FEVER）、岡尾真虎（LIL LEAGUE）、川口蒼真（KID PHENOMENON）、小川桜花・山口綺羅（Girls2）、RUI（iScream／f5ve）
■青春ソングフェス
アンダーグラフ「ツバサ」
K＆JO(&TEAM)「Love so sweet」(嵐)
コブクロ「君という名の翼」
BAAD「君が好きだと叫びたい」
hitomi「LOVE 2000」
前田有嬉（ex.Whiteberry）「夏祭り」