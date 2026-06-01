俳優の妻夫木聡と佐藤隆太の公式Instagramがそれぞれ更新され、5月31日に東京ドームで活動を終了した嵐の最終公演を見届けたことが明かされた。2人は嵐・櫻井翔の親友として知られる。

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妻夫木の投稿には、「ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI」のツアーTシャツを着たソロショットのほか、同じTシャツ姿の佐藤とともにペンライトを手に笑顔を見せる2ショットが収められている。キャプションでは「ありがとう」「本当に本当にお疲れ様でした」「最後の最後まで愛に溢れた嵐でした」と感謝を綴り、「またどこかで会えたらいいなぁ」と投稿を結んだ。

一方の佐藤も、ペンライトを掲げて妻夫木と並ぶショットを公開。「ラストのラストまで最高にキュートで、真っ直ぐで、愛おしくて、カッコ良くて、愛に満ち溢れた5人でした」と5人への思いを寄せ、「聡ちゃんと一緒にこの瞬間に立ち会えたのも嬉しかった！」と親友との時間にも触れた。

妻夫木と佐藤は、嵐・櫻井翔の親友として知られ、『木更津キャッツアイ』（TBS系）で共演。同局『櫻井・有吉THE夜会』では「親友3人旅」企画も度々放送されてきた。嵐は5月31日の東京ドーム公演をもって、約26年半にわたるグループ活動に幕を下ろした。（文＝リアルサウンド編集部）