声優花澤香菜（37）が5月31日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜午後1時）にゲスト出演。プライベートの悩みを明かした。

花澤は昨年9月に声優小野賢章（36）との離婚を発表。「さんまさんに離婚の面白い返し方を教えてほしい。いつもただキレることしかできなくて」と相談。それを聞いたマツコ・デラックスは笑いながら「それで十分だと思いますよ」とツッコミを入れた。

明石家さんまは「奥さんがキレるのは面白いからな」と評価。実際に進行役の平成ノブシコブシ吉村崇に花澤の離婚をイジらせた。すると、花澤は「何かうるせぇな！ イジってのんか私のこと！」とブチ切れてみせた。

さんまから思わず「それはアカンと思うわ」と言われると、花澤は「そうですよね」と返答。「（自分が）かわいそうになりたくなくて」と理由を説明した。

さんまからは「丁寧な言葉でキレる」、マツコからは「いんぎん無礼な感じで」と助言を受け、再度挑戦。再び吉村から「まだ愛してるんでしょ？」と離婚イジりをされると、花澤は「愛していますわよ！」と語気を強めたがスタジオから乾いた笑いが。結局、不発に終わった。

花澤は2020年7月8日、小野と結婚したことをSNSで報告。昨年9月、花澤が文化放送「花澤香菜のひとりでできるかな？」（日曜午後10時半）に出演し、小野との離婚を肉声で報告していた。