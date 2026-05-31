お笑いタレント・有吉弘行（52）が31日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）に生出演。この日、東京ドームで5大ドームツアーの最終公演を行い、グループとしての活動を終了する「嵐」について言及する場面があった。

有吉は番組冒頭「今日で、嵐がラストのライブということで」と切り出すと「私は4月に見せていただきましたけど。今日が本当のラスト中のラスト、ということでございます。お疲れ様でございました」と語っていた。

有吉は4月5日放送回で嵐のライブを鑑賞したと報告。「めっちゃ良かったなあ。ファンの人たち（の熱気も）も凄くてさ。これだけ一生懸命に応援してるのに、もうこれを見られないのかと思うと、なんか悲しくなっちゃって…」と、ファンの胸中を察したという。

また「この人たちのためだけに“こぢんまりとでいいからやったらどうなの?”って思ったけど、そうはいかないよね。ファンクラブに入って応援してる人たちが見られなくなると思うと、ちょっとグッときちゃいましたね。良いものを見させていただきました」と語っていた。