ワンコと小さな女の子がお散歩していたら、どんどんワンコが女の子に近づいていって…？まさかのハプニングに笑顔になる人が続出し、投稿は記事執筆時点で286万回再生を突破。「尊い」「可愛すぎる」「おもしろいｗ」といった声が寄せられています。

【動画：小さな女の子と一緒にお散歩をする犬→距離感がわからず、近づいたら…愛おしすぎるハプニング】

お散歩中にワンコが女の子に近づいて…

TikTokアカウント「su_chan_0619」に投稿されたのは、ワンコと小さな女の子が一緒にお散歩をしていた時の出来事です。ワンコと女の子はとても仲良しで、いつもくっついて歩いているのだとか。

この日は女の子が「私についてきて！」とばかりに先頭を歩き、ワンコは少し後ろを歩いていたのですが、やはりワンコは女の子にくっつきたいようで少しずつ近づいていったそう。どんどん2人の距離が縮まって、ぴとっと体が触れたと思ったら…？

距離感がバグってハプニング発生！

そのままワンコがグイグイ斜めに進み続けたため、女の子がワンコにつまずいて転ぶというハプニングが発生！どうやらワンコは女の子と仲が良すぎるせいで距離感がつかめなくなっており、思った以上に幅寄せしてしまったようです。

女の子は転んだ瞬間にワンコの背中につかまったため、ぎゅっと抱きついているかのような状態に。一方のワンコは振り向いて女の子のお顔を見ながら「え、どうしたの？」とキョトンとしていて、自分が転ばせたことをわかっていない様子だったとのこと。

女の子は不機嫌になってしまったそうですが、愛おしすぎるハプニングはたくさんの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

この投稿には「当たり屋すぎる笑」「幅寄せワロタ」「仲良しそうで可愛い」「愛おしすぎて泣けてくる」「優しい気持ちになります」といったコメントが寄せられています。

仲良しな2人の尊い日常

ワンコと女の子はまるで犬同士のように靴下をくわえて引っ張りっこをしたり、女の子がワンコのお洋服をつかんで一緒にくるくる回り続けていたり、ちょっと変わったふれあい方をしていることがあるそうです。

きっとお互いのことが大好きだから、どんな遊びも楽しめるのでしょう。これからもずっと2人が仲良しでいて、幸せいっぱいの日々を過ごせますように。

ワンコと女の子の仲良しで可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「su_chan_0619」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「su_chan_0619」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。