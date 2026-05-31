嵐、ラストライブ当日に関連ワードがXトレンド席巻「＃WeareARASHI」「嵐のライブ」「大野くん」など
【モデルプレス＝2026/05/31】嵐が5月31日、ラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』東京ドーム公演」を18時より開催。これを受け、X（旧Twitter）では関連ワードがトレンドを席巻している。
【写真】「23年前と繋がった」と話題の嵐のラストシングル
2020年12月31日よりグループ活動を休止していた嵐は、2025年5月に再始動を報告し「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」を最後に活動を終了。今回の東京ドームは、嵐としてのラストのライブとなる。
嵐のラストライブを受け、Xでは「＃WeareARASHI」「嵐の配信」「嵐のライブ」「嵐コール」「嵐のラストライブ」「大野くん」「＃ありがとう嵐」など関連ワードがトレンドを席巻している。（modelpress編集部）
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◆嵐、 5月31日ラストライブをもって活動終了
2020年12月31日よりグループ活動を休止していた嵐は、2025年5月に再始動を報告し「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」を最後に活動を終了。今回の東京ドームは、嵐としてのラストのライブとなる。
◆嵐、関連ワードがXトレンド席巻
嵐のラストライブを受け、Xでは「＃WeareARASHI」「嵐の配信」「嵐のライブ」「嵐コール」「嵐のラストライブ」「大野くん」「＃ありがとう嵐」など関連ワードがトレンドを席巻している。（modelpress編集部）
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