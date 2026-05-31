シンガポールで発言するヘグセス氏＝30日/Ezra Acayan/Getty Images

（CNN）ヘグセス米国防長官は30日、米軍は必要なら湾岸地域での戦闘を再開する用意があると述べ、その態勢は紛争初日よりも強固になっているとの認識を示した。

シンガポールを訪問中に述べた。「我々は必要なら再び交戦できる態勢と準備を整えることに注力している」としつつも、トランプ大統領は戦闘再開を望まないだろうと指摘した。

ヘグセス氏によると、トランプ氏の目標はイランに核兵器を保有させないことであり、「その目標は全く変わっていない」という。

ヘグセス氏はさらに、イラン側は「我々の方に歩み寄ってきている。協議は実りあるものだった。彼らはどこへ向かうべきか理解していると思う」と語った。

「イランは（ホルムズ）海峡の支配を主張したがっているが、支配しているのは我々だ」としている。

ヘグセス氏はこれに先立ち、シンガポールで開催されたアジア安全保障会議（シャングリラ・ダイアローグ）に出席した際、トランプ氏はイランとの和平合意が核兵器入手を確実に阻止するものとなるよう、忍耐強く対応しているとの認識を示した。

ヘグセス氏は「もしイランが核兵器入手を不可能にする素晴らしい合意を結びたくないということであれば、彼らは米軍と対峙（たいじ）することになる」とも述べ、その任務を遂行する兵器在庫は十分にあると付け加えた。