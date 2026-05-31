イッテラッシャイが鳳雛ステークス勝利

中央競馬は30日に2場で行われ、京都9R・鳳雛ステークス（ダート1800メートル）は、1番人気イッテラッシャイ（牡4、斎藤誠）が制した。同馬を所有するのは実業家の堀江貴文氏。強い内容での逃げ切りに、ファンの期待も高まっている。

単勝1.8倍の1番人気に支持されたイッテラッシャイ。斎藤新騎手を背に先手を奪った。

手応え十分に直線に向くと、ライバルを突き放す。最後はビービークローサーが迫ってきたが、余裕を持って逃げ切った。

勝ち時計1分50秒1は、古馬3勝クラスの10R・桃山ステークスの1分51秒4を大幅に上回る優秀なもの。所有するホリエモン（馬主名はSNSグループ）もXで「勝ったぁぁぁ！」と喜びをつづると、競馬ファンも反応した。

「ホリエモンの馬、知らないうちにめっちゃ強く成長しててワラタ」

「今回も逃げて破格の内容で2連勝を飾ったイッテラッシャイ」

「余裕がまだまだあったので、楽しみな1頭です」

「イッテラッシャイめちゃくちゃ強い 重賞いけそう」

イッテラッシャイは父ミスチヴィアスアレックス、母ノルウェーノモリ（母の父ディープスカイ）の血統で通算6戦3勝。馬名意味はもちろん「行ってらっしゃい」。



（THE ANSWER編集部）