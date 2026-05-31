「売国だ！」「媚中作品だ！」架空の国家を描いた韓流ドラマが韓国国民の怒りを買ってしまった凄惨な顛末

onnsある韓流ドラマへの排斥運動

グローバル動画配信サービス（OTT）「ディズニープラス」を通じて世界40余国で配信されている韓流ドラマ『21世紀の大君夫人』が、「歴史歪曲」という国民的な非難に直面した。現代の韓国が立憲君主制国家であるという架空の設定から出発したこのドラマが、韓国を中国の属国のように描写したという主張だ。しまいは、怒った視聴者によって、約300億ウォンの制作費を投じて作られたこの大作ドラマを「廃棄処分してほしい」という請願書が、国会の国民同意請願に提出される事態にまで発展している。

IU（アイユー）とピョン・ウソクという、現在アジア圏で最もホットな俳優たちが主演を務めた『21世紀の大君夫人』は、ドラマファンの間で「今年最も期待されるドラマ」に挙げられていた。特に、前作『ソンジェを背負って走れ』で新たな韓流プリンスに君臨したピョン・ウソクの次期作という点で、海外ファンの期待感も最高潮に達していた。

架空の立憲君主制国家「大韓民国」を舞台に繰り広げられるこのドラマは、トップの財閥の令嬢でありながら「平民」として目に見えない差別を受け生きてきたヒジュ（演：IU）と、皇室の権力闘争と規律に幻滅を感じて王位を放棄し、風来坊のように暮らすイアン大君（演：ピョン・ウソク）が政略結婚をすることで繰り広げられる物語を描いている。

皇位継承をめぐる陰謀と暗闘の中で咲くロマンスを結合した「ファンタジー政治ロマンスドラマ」と謳い、公営放送のMBCとIUの所属事務所であるカカオエンターテインメントが共同制作。総制作費300億ウォン（全12話で1話あたり約25億ウォン）が投入された超大作だ。

ドラマファンの期待を一身に集めた本作の第1話の視聴率は7.8%と、スタートこそやや物足りなさがあったものの、主人公たちのロマンスが本格化した第4話から2桁の視聴率を突破し、最終回まで同時間帯1位の座を固く守り抜いた。しかし、放映終了直前に沸き起こった致命的な歴史歪曲論争により、ドラマは幕を閉じた後、放映当時よりも熱く不名誉な話題の中心に立つこととなった。

大炎上した即位式の「格」

視聴者が最も憤慨した場面は、第11話のエンドロール前に登場したイアン大君の即位式のシーンだ。劇中、大韓民国の新しい国王として即位するイアン大君は、頭に「九旒勉（くりゅうべん）」（前後に9本の紐が垂れ下がった冠）を着用した。歴史的にこの九旒勉は、かつて中国の皇帝の下にあった諸侯国（属国）の君主が着用していた服飾である。架空の21世紀の立憲君主国であっても、大韓民国の国王を自ら諸侯国の君主に格下げしたという批判が出た。

さらに悪いことに、即位式に参席した臣下や宗親（皇族）たちが国王に向かって「千歳（チョンセ）、千歳、千千歳」と叫ぶ場面が火に油を注いだ。「千歳」もまた、中国の皇帝にだけ「万歳（マンセ）」と叫び、諸侯国の王には一段階下げて叫んでいた言葉だ。Kカルチャーのプライドである韓流ドラマが、韓国を中国の属国だと主張する中国の事大主義プロトコルをそのまま送出してしまった形になったのだ。

第11話の放送が終わると、インターネット上では「売国ドラマだ」「不快だ」「海外への販売を中止しろ」といった容赦のない非難が巻き起こった。

一般の視聴者だけでなく、インフルエンサーたちも非難の列に加わった。「韓国広報専門家」を自負する誠信女子大学の徐坰徳（ソ・ギョンドク）教授は、「今回の事態の最も大きな問題は、中国の歴史工程（東北工程）に利用される口実を与えてしまった点」と指摘。「すでに中華圏のオンラインコミュニティやSNSで問題のシーンが拡散されており、非常に懸念される」という文章をSNSに投稿した。

ちなみに「東北工程」とは、中国政府（社会科学院）が主導し、周辺国の古代史を自国の歴史体系に編入しようとした国策研究プロジェクトで、最近では歴史領域を越えて文化全般へと拡張している。具体的には、韓国の高句麗（コグリョ）や渤海（パルヘ）を中国の歴史だと主張する一方で、韓国のキムチやチマチョゴリを中国文化の由来、または一部であると主張している。

人気歴史講師のチェ・テソン氏も、毎回似たような歴史歪曲論争が繰り返されているにもかかわらず、全く改善の見られない韓国のドラマ界を痛烈に批判し、「俳優の出演料には何億ウォン（数千万円）も惜しみなく支払うのに、なぜ歴史考証の費用は何十万ウォン（数万円）で済ませようとするのか理解に苦しむ」と一喝した。

論争が収拾のつかないほど拡大すると、MBC側は急遽、VODやOTTサービスから第11話の即位式のシーンを丸ごと削除・編集し、字幕を「万歳」に修正するなどの火消し作業に乗り出した。ドラマの監督はメディアのインタビュー中に涙を流して謝罪し、主演を務めたIUとピョン・ウソクもまた、頭を下げて直筆の謝罪文を公開したが、視聴者の怒りは収まらなかった。

結局、「韓国の歴史性を深刻に歪曲したこのコンテンツの、国内外におけるVODおよびストリーミングサービス自体を全面的に遮断してほしい」という国会請願文が作成され、わずか5日間で5万人の同意を得て、請願書が正式に国会へと提出される事態となった。私的財産権の侵害の恐れなどから、この要求が受け入れられる可能性は極めて低いが、事件をできるだけ大きく捉えさせることで、今後の反面教師にしようというのが請願人たちの意図だろう。

韓国人の琴線

架空の立憲君主制国家というファンタジー設定のドラマで使用された小道具や儀礼の一つひとつに「歴史歪曲」の烙印が押され、国会請願にまで至った今回の事態は、歴史というコードが韓国においてどれほど敏感に作用するかを端的に示している。

しかも、韓国のドラマ界には、すでにさらに極端な前例があった。2021年に放映された『朝鮮駆魔師』は、朝鮮時代を舞台にしたゾンビホラー物であったが、第1・2話の放送直後、中国式の小道具や食べ物が登場するという理由で「歴史歪曲」の非難が爆発。スポンサーが相次いで撤退したことで、わずか2話で放映が打ち切られた。声の大きい視聴者が、事実上の編成権を行使した形となったのだ。

家族心理学者であるクァク・ソヒョン博士は、韓国人のこのような敏感さの背景には、歴史的なトラウマとKコンテンツに対する自負心が存在すると説明する。

「韓国は、朝鮮時代には明や清に朝貢を捧げた歴史があり、20世紀に入ってからは日本の植民地支配を経験した。周辺の強大国によって侵略と支配を受けてきた歴史的トラウマが、ドラマや文化コンテンツに対しても民族的なアイデンティティを求める集団心理を生み出した。ここに、Kコンテンツが韓国人だけでなく世界中の人々が見る人気コンテンツへと浮上したため、韓国のイメージを毀損することは容認できないという、国家的な自負心も作用しているようだ」

もちろん、歴史的な感性は大切である。しかし、すべての文化的創作物を「正確な歴史」という物差しで裁き始めれば、Kコンテンツ特有の自由で大胆な想像力は、徐々に窒息してしまう。フィクションに対して「国家のアイデンティティを代表しなければならない」という重い荷を背負わせた瞬間、クリエイターたちは萎縮し、物語の幅は狭まっていく。ファンタジーはファンタジーとして、ドラマはドラマとして楽しめる心の余裕。それが許されるとき、Kコンテンツはさらに豊かになり、世界の人々の心の中に、より長く、より深く残り続けることができるだろう。

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