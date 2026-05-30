朝、階段を降りられない大型犬さん。パパに「抱っこして」と甘えて降ろしてもらう光景が赤ちゃんすぎるとSNSで話題に！記事執筆時点で502万回以上も再生されているこちらの投稿には、「可愛さに癒されて1日の疲れが吹っ飛びました！」「可愛すぎる動くぬいぐるみにしか見えませんw」などの声が寄せられています。

【動画：階段を降りられない大型犬→毎朝、パパに甘えんぼして…見た目と裏腹な『赤ちゃんすぎる光景』】

朝、起きたら…

TikTokアカウント「ラウぷぷシャビーズ（@wanko.biyori）」さまは、スタンダードプードルの『ラウル』くんと『シャビ』くん、トイプードルの『ぷじょる』くんの３匹による賑やかな日常をお届けしています。

体が大きなラウルくん。実は、朝起きると、とある日課があるのだとか。それは……

抱っこしてもらって階段を降りること！

ラウルくん、体は大きいのですが、階段を自分で降りるのは怖いようで、毎朝パパに「抱っこして～」とお願いするのだそうです。安全のためには抱っこで降りるのが良いのでしょうが、これは……朝から重労働！（笑）

お散歩に行くのはゴロゴロしてから！

こうして抱っこで階段を降ろしてもらった大きな赤ちゃん・ラウルくん。パパに降ろされる姿は、本物の人間のよう！

こうしてリビングに降りてきたら、本日の朝んぽのお時間です。お兄ちゃんの小さなぷじょるくんに挨拶し、一緒にお散歩へ--と思いきや……

どうやらラウルくん、朝起きてすぐに動くのは苦手なようで、そのままパパのお膝にゴロンと寝転がってしまいました！

あまりにも赤ちゃんすぎる光景が大反響

その後も「今はまだ行きたくない」と文句を言うようにパパを見つめるラウルくん。隣にいるぷじょるくんは、お散歩に行きたいのか「行かないの？」とパパさんを見つめていたそうで、すっかり板挟みにされてしまったというパパさん（笑）

結局、ラウルくんの気分が乗るまで、お家で待つことにしたそうですよ！ご家族全員に溺愛される赤ちゃんのようなラウルくんなのでした！

とても可愛らしいジャイアントベイビーのようなラウルくんの朝のルーティンは、TikTok上でも大きな話題に！コメント欄には「自分で自分のサイズ感分かってなさそうなところがまた可愛いww」「でっっかって声に出たw」「ちっちゃい方がお兄ちゃんなの萌える」などの声が寄せられました。

そんなラウルくん、そしてぷじょるくん、シャビくん3兄弟の愉快で可愛すぎる日常は、TikTokアカウント「ラウぷぷシャビーズ（@wanko.biyori）」さまで紹介されています！

ラウルくん、ぷじょるくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「@wanko.biyori」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。