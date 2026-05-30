堂々と無断駐車を続ける中年女性が「泣きながら謝罪」するまで。“身動きできない状態”に追い込んだ意外な方法／マネは危険、知らないと自分が“加害者”になる場合も
自分が契約している駐車場に、見知らぬ車が停められている──。考えただけで気が重くなるシチュエーションですが、実は決して珍しい話ではありません。国土交通省が2024年に公表した『令和5年度マンション総合調査結果』によれば、居住者間トラブルのうち「違法駐車」は18.2％を占め、「生活音」に次ぐ第2位。意外と身近な悩みのようです。
今回ご紹介するのは、過去に大きな反響を呼んだ実録エピソードの中から、契約している駐車場を半年以上も無断で使われ続けた男性の話。困り果てた末に動いたのは、なんと義理のお父さん。その解決策が、ちょっと予想の斜め上をいくものでした。
記事の後半では、無断駐車に対する正しい対処法や、つい手を出してしまいがちな“やってはいけない行為”についても触れます。スカッとする話のあとに、ちょっとだけ役に立つ知識もお持ち帰りいただければ幸いです。
＊ ＊ ＊
世の中にはとんでもなく図々しくて非常識な人がいるものです。そういう人に限って、なかなかしっぽがつかめず“泣き寝入り”するケースも少なくないようです。
今回話を聞いた被害者は、豪快な方法で問題を解決したそうです。その秘策を紹介します。
◆他人の駐車区画に堂々と停める奴
「最初は“なんだろう”くらいにしか思ってなかったんです。でも、続くとさすがに腹が立ちますよね」
そう語ってくれたのは、車通勤を続けている溝口さん（仮名・42歳）です。とある昼下がりに妻にかかってきた一本の電話が、彼の日常を大きく揺さぶる始まりだったといいます。
その日は、溝口さんが不在の時間に、妻の友人が自宅へ遊びに来たそうです。友人から「駐車場に車があって停められないんだけど…」と電話があったそうで、妻が確認しに外へ出てみると、そこには見覚えのない白いワンボックス車が堂々と停まっていたのです。本来ならば、誰が見ても“契約者のスペース”だと分かる区画。それを無視して停めているのですから、かなり悪質です。
「そのときは“何かの間違いかな”と思ったんです。でも、気になって後日監視カメラの映像を見返してみたら、ほぼ毎日のように、その白いワンボックスが停まっているんですよ。完全に常習犯でした」
出勤時間帯を狙い、毎日のように無断駐車を繰り返す白い車。半年の間に判明した駐車回数は、軽く20回を超えていたといいます。
このままでは納得できない。そう考えた溝口さんは、さっそく対策に乗り出しました。
◆貼り紙・待ち伏せ……しかし相手はしたたかだった
「まずは、穏便に済ませようと思ったんです。だからフロントガラスに貼り紙をしたんですよ。“無断駐車しないでください。今度停めたら通報します”って」
ところが、その貼り紙は無視されました。次の日にはまた同じ車が停まっています。張り紙が剥がされた様子もなく、まるで“読んでいない”かのような態度。その無神経さに、溝口さんはさすがにはらわたが煮えくり返ったといいます。
「警察にも相談はしました。でも、民事不介入で“現場を押さえないと動けない”と言われるんです。それなら現行犯で捕まえてやろうと思い、仕事を数時間遅らせて待ち伏せもしたんですよ」
しかし、そういう日に限って相手は現れません。
「“こっちの様子を見てるのか？”と思うタイミングでしたね。毎回、こっちが不在の時にだけ来るんですよ。逆に腹が立ちました」
溝口さんのいら立ちは限界に達し、もはや貼り紙や注意では効果が見込めないと悟ったといいます。そこで思い浮かんだのが、妻の父──建設会社を営む義父の存在でした。
「事情を話したら、“そんなもん俺が解決してやる！”と即答してくれました。普段はおっとりした人なんですけど、筋の通らないことには厳しいタイプなんです」
今回ご紹介するのは、過去に大きな反響を呼んだ実録エピソードの中から、契約している駐車場を半年以上も無断で使われ続けた男性の話。困り果てた末に動いたのは、なんと義理のお父さん。その解決策が、ちょっと予想の斜め上をいくものでした。
＊ ＊ ＊
世の中にはとんでもなく図々しくて非常識な人がいるものです。そういう人に限って、なかなかしっぽがつかめず“泣き寝入り”するケースも少なくないようです。
今回話を聞いた被害者は、豪快な方法で問題を解決したそうです。その秘策を紹介します。
◆他人の駐車区画に堂々と停める奴
「最初は“なんだろう”くらいにしか思ってなかったんです。でも、続くとさすがに腹が立ちますよね」
そう語ってくれたのは、車通勤を続けている溝口さん（仮名・42歳）です。とある昼下がりに妻にかかってきた一本の電話が、彼の日常を大きく揺さぶる始まりだったといいます。
その日は、溝口さんが不在の時間に、妻の友人が自宅へ遊びに来たそうです。友人から「駐車場に車があって停められないんだけど…」と電話があったそうで、妻が確認しに外へ出てみると、そこには見覚えのない白いワンボックス車が堂々と停まっていたのです。本来ならば、誰が見ても“契約者のスペース”だと分かる区画。それを無視して停めているのですから、かなり悪質です。
「そのときは“何かの間違いかな”と思ったんです。でも、気になって後日監視カメラの映像を見返してみたら、ほぼ毎日のように、その白いワンボックスが停まっているんですよ。完全に常習犯でした」
出勤時間帯を狙い、毎日のように無断駐車を繰り返す白い車。半年の間に判明した駐車回数は、軽く20回を超えていたといいます。
このままでは納得できない。そう考えた溝口さんは、さっそく対策に乗り出しました。
◆貼り紙・待ち伏せ……しかし相手はしたたかだった
「まずは、穏便に済ませようと思ったんです。だからフロントガラスに貼り紙をしたんですよ。“無断駐車しないでください。今度停めたら通報します”って」
ところが、その貼り紙は無視されました。次の日にはまた同じ車が停まっています。張り紙が剥がされた様子もなく、まるで“読んでいない”かのような態度。その無神経さに、溝口さんはさすがにはらわたが煮えくり返ったといいます。
「警察にも相談はしました。でも、民事不介入で“現場を押さえないと動けない”と言われるんです。それなら現行犯で捕まえてやろうと思い、仕事を数時間遅らせて待ち伏せもしたんですよ」
しかし、そういう日に限って相手は現れません。
「“こっちの様子を見てるのか？”と思うタイミングでしたね。毎回、こっちが不在の時にだけ来るんですよ。逆に腹が立ちました」
溝口さんのいら立ちは限界に達し、もはや貼り紙や注意では効果が見込めないと悟ったといいます。そこで思い浮かんだのが、妻の父──建設会社を営む義父の存在でした。
「事情を話したら、“そんなもん俺が解決してやる！”と即答してくれました。普段はおっとりした人なんですけど、筋の通らないことには厳しいタイプなんです」