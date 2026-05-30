朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第２０回大会（６月１４日、福岡）に向けたオーディションの模様が２９日、朝倉のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開され、韓国の「ブラックコンバット」との対抗戦が行われることが発表された。

朝倉は「韓国のＢＤと呼ばれるぐらい再生数とか持ってて、韓国では結構知ってる人も多い。すごい白熱した試合になると思う。福岡大会の後はＢＤの選手があっちに乗り込んでいってもいい」と語った「韓国最狂格闘技集団」。立ち上げ３年ながら２５年には１万人の会場が埋まる人気となっているという。事前ＶＴＲで代表の「ミスターブラック」は、ＢＤスタッフが遅刻してきたことに「ＢＤは代表からして元々ただのストリートのヤンキー上がりだろ。本来なら関わるレベルでもないし、関わってやる必要もねぇ連中なんだよ。それでも今、日本で一番勢いある。日本進出って意味で受けてやったのに、それがこの対応かよ」と怒りをぶつけた。

ブラックコンバット側からは全戦ＫＯ勝ちというティグロ、“火拳”ことバン・ジェヒョク、“ビッグマウス”ことキム・ドンギュ、ミドル級王者の“キングコング”ことオイルハク、“ザ・マスター”の５人が登場。ティグロが登場して早々に前バンタム級王者でＲＩＺＩＮ戦士の芦澤竜誠に勝利した井原良太郎を「どこだ井原？このキノコ野郎」と挑発。挑発を繰り返すティグロに大阪喧嘩自慢のリキがつかみかかり、いきなり大乱闘が繰り広げられた。

ミスターブラックが「未来、対抗戦できたのに、そこに座ってる場合じゃないないだろ。ボス対ボスでこれは礼儀じゃないだろ。格下のお前らが見下してる状況おかしいだろ」と主張し、対等の立場を求めると、未来はミスターブラックに審査員となっていた田中雄士に代わって審査員席に座らせた。

ティグロは井原との対戦を求めたが、井原は「お前弱そうだもん」と拒否。リキが「井原とやりたいっていきなりいけるわけないやろ。俺が相手したる」と名乗りを挙げて、リキとの対戦が決まった。ビッグマウスは乱闘も勃発した中で暴走ラッパーｓａｋｋｋｉとの試合決定。“火拳”はメカ君にシャボン玉を吹きかけて挑発し、ベアナックルＭＭＡでの対戦が決まった。“ザ・マスター”はＴＥＴＳＵと対戦、“キングコング”はＪｅｒｉｏ Ｓａｎ Ｐｉｅｒｒｅと激突する。

全試合決定後、朝倉が次回はＢＤがブラックコンバットに乗り込むことを提案。ブラックコンバットの選手が「未来さんはブラックコンバットで戦わないか？」と訴え、未来は「俺のファイトマネー支払えますか？」と問うと、ミスターブラックは「払うからやろうよ」。溝口勇児ＣＯＯが「２億」と提示したが、未来は「２億じゃないっすよ。もっと高いっすよ」とし、「１００億ウォン（１０億円）」と提示。ミスターブラックは「お前らなんて相手にならないから未来とやるに決まってるだろ。お前らみたいだろ？」と乗り気になっていた。