元日本テレビのフリーアナウンサー岩田絵里奈（30）が、25日放送のニッポン放送「大沢あかね LUCKY7」（月〜金曜午後9時50分）にゲスト出演。姉の職業について語った。

パーソナリティーのタレント大沢あかねとトーク。アナウンサーを志す前の目標について「目指していたのが海外の金融業界で働くことだったということで」と聞かれると、岩田は「そうなんです。みんな知らないと思うんですけど、姉が12歳年上で」と語り、「姉が海外で働いてて。アメリカで働いてて。大学時代に暇だったんで、姉が住んでるところに遊びに行ったんです」と振り返った。

また「姉が1日仕事をして、迎えに行ったんです。そしたら初めてニューヨークのグランドセントラルっていう東京駅ぐらい大きい駅で、すごいカッコいいオフィスで。おしゃれで」と感動した様子。そこに登場した姉についても「建物の奥のエスカレーターから。ニューヨーカーのタイトワンピに、お団子に、ハイヒールで。カツカツって。『プラダを着た悪魔』じゃないけど、歩いてきた姉を見て、これになりたい！と思って」とさっそうと現れた姿に憧れたと語った。

岩田は「そこから姉みたいに金融でアメリカで働きたいと思って。本当に大学時代に休学届を出して、アメリカの大学を受けて入学届も出したんですよ。っていうところまで本気だったんです」と回想。一転してアナウンサーを目指した理由については「（アメリカに）行こうとした直前に、たまたま中学校、高校、大学と全部同じ先輩から『岩田は絶対アナウンサーに向いてるから。アナウンサーの試験あるから受けてみなよ』って受けてみたのが日本テレビの試験だったんです。ドラマチックでした」と振り返っていた。