マニアの「最強推しパンツ」→ まさかの【ユニクロ】でした！ “着回し術”も参考になる♡

夏に向けてこれからどんなボトムスを買い足そう……。迷っているなら【ユニクロ】がいいかも！ 今回は、「週6ユニクロを着る」@shocogram__さんの「最強推しパンツ」をご紹介。楽ちんな着心地ときれい見えに期待できるワイドパンツは、デイリーからお出かけまで幅広く活躍する予感大。その魅力と合わせて、参考になる “着回し術” もチェックします。

楽ちんときれい見えを狙える機能性パンツ

【ユニクロ】「ウルトラストレッチアクティブワイドパンツ」各\2,990（税込み）

暑い夏に向けてクローゼットに1本スタンバイしておきたいのが、このワイドパンツ。

一見普通に見えて、実は快適さにこだわった高機能パンツなんです。公式オンラインサイトによると「着た瞬間にひんやりとして、涼しい着心地」の接触冷感素材を使用。さらに「ウルトラストレッチの機能を持つ素材」「紫外線を防ぐUVカット機能付き」と、お出かけに嬉しい機能が満載！

ウエストは楽ちんな着心地を助ける総ゴム仕様。フロントはフラットな見た目で、クリーンな着こなしにも自然とフィットしてくれそうです。気になる太ももまわりのカバーが期待できる、タック入りデザインも嬉しいポイント。

ウエストの内側にはひもがついていて、自分好みのフィット感で調整できます。