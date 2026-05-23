唐沢寿明＆山口智子夫妻、オープンカーでの2ショットが話題「映画のワンシーンみたい」「最高にかっこいい」
【モデルプレス＝2026/05/23】女優の山口智子が5月22日、自身のInstagramを更新。夫で俳優の唐沢寿明との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】60代俳優夫婦「映画のワンシーンみたい」オープンカーでの2ショット
山口は「GO！GO！ラリーin熊本 2026、今年も熊本の皆さんの熱い声援をいただき、無事開催することができました。ご協力ありがとうございました！」とつづり、チャリティクラシックカーイベント「GO！GO！ラリーin熊本 2026」に参加したことを投稿。「今年は熊本地震から10年。全国から集結したクラシックカーを愛する仲間と共に、改めて復興への願いを込めて、三角西港、天草、水害にみまわれた人吉市、五木村などの新たな地や、雄大な阿蘇のカルデラを走りました」とも記し、オープンカーを唐沢が運転している2ショットや動画を公開している。
この投稿には「最高にかっこいい」「素敵なご夫婦ですね」「サングラスが似合う」「かっこカッコ良すぎます」「ロングラリーお疲れ様でした」「映画のワンシーンみたい」などといった反響が寄せられている。
2人はNHK連続テレビ小説「純ちゃんの応援歌」（1988年〜1989年）で共演し交際に発展。1995年12月に結婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】60代俳優夫婦「映画のワンシーンみたい」オープンカーでの2ショット
◆山口智子、唐沢寿明とのオープンカー2ショット披露
山口は「GO！GO！ラリーin熊本 2026、今年も熊本の皆さんの熱い声援をいただき、無事開催することができました。ご協力ありがとうございました！」とつづり、チャリティクラシックカーイベント「GO！GO！ラリーin熊本 2026」に参加したことを投稿。「今年は熊本地震から10年。全国から集結したクラシックカーを愛する仲間と共に、改めて復興への願いを込めて、三角西港、天草、水害にみまわれた人吉市、五木村などの新たな地や、雄大な阿蘇のカルデラを走りました」とも記し、オープンカーを唐沢が運転している2ショットや動画を公開している。
◆唐沢寿明＆山口智子のショットが話題
この投稿には「最高にかっこいい」「素敵なご夫婦ですね」「サングラスが似合う」「かっこカッコ良すぎます」「ロングラリーお疲れ様でした」「映画のワンシーンみたい」などといった反響が寄せられている。
2人はNHK連続テレビ小説「純ちゃんの応援歌」（1988年〜1989年）で共演し交際に発展。1995年12月に結婚を発表した。（modelpress編集部）
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