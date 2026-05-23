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意外と知らない幼児の食事中の集中力。「年齢＋1分」の法則から学ぶ絶対的集中力の養い方

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「幼児の集中力を試してみよう ある日の晩ごはん」と題した動画を公開した。動画では、幼児の集中力は「実年齢＋1分」であるという定説を検証するため、1歳、2歳、5歳の子どもたちを対象に食事中の実験を行った様子を解説している。



HISAKOさんはまず、小学校入学前の幼児の集中力は「実年齢＋1分」が目安になると説明。この説に基づき、1歳のねねちゃんは2分、2歳のりりちゃんは3分、5歳のととちゃんは6分を限界値と推測し、子どもたちが大好きな「焼きそば」をメニューにして実験を開始した。



開始直後、1歳のねねちゃんは1分半を過ぎたあたりで立ち上がり、早くも興味が遊びの方向へと移り始めた。一方で、5歳のととちゃんは集中力を切らさず、5分58秒で見事に完食。さらに、2歳のりりちゃんは目安の3分を大きく超え、10分以上も座って自分で食事を続けるという驚きの結果を見せた。HISAKOさんはこの様子に、「ちっちゃい子のプラス1歳の知能の差っていうのはむちゃくちゃ大きい」と感嘆の声を上げた。



また、子どもが食事中に歩き回ったりこぼしたりする問題について、ダイニング周りの環境づくりに言及。「ラグとかを敷くと掃除が大変になる」と指摘し、「フローリングでパッと拭いて終わりにしておいた方が絶対清潔」と、汚されてもイライラしない工夫の重要性を語った。



動画の最後にHISAKOさんは、好きなメニューだからこそ子どもは集中して食べると分析。「自由にさせることで好きなことに集中する。その力がいずれ本当に必要なことの集中力に繋がっていく」と述べ、好きなことから集中力を養う「絶対的集中力」を育むことの大切さを伝え、日々の生活への取り入れを推奨した。