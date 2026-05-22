【櫻井優衣】ぱっと見で最強に美！透明感にブーストをかける「美白ケア」アイテム3選

本格的な肌見せシーズン突入で、ヤバッと思っているコ必見！今回は、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣をお手本に、美白効果が期待できるアイテムを3つご紹介します。これを読めば、まわりの人をひと目でキュンとさせちゃうようなお肌が手に入ること間違いナシ♡

なにはともあれ透明感！で沼 肌見せ服を誰よりも可愛く着こなすカギは、明るく透き通るようなお肌。 清潔感があって、華やかなオーラもあふれ出し、まわりの人をひと目でキュンとさせちゃう♡ そんな透明感は、日々の乾燥＆くすみケアで培って。 ビスチエ 17,600円／J1Uby LA BELLE ETUDE（アンティローザ）バンドゥ 3,990円（オンライン限定）／GapBody（Gap）ショートパンツ 7,990円／ZARA（ザラ）イヤーカフ 12,100円／les bon bon（フーブス）ソックス1,980円／靴下屋（Tabio）

美白ケア ぱっと見で最強に美！ ボディも顔と同じで、毎日の保湿ケアでうるおいを与えることが大切。春夏はさらに美白効果が期待できる成分がインしたものを選んで、透明感にブーストをかけよう！

Item 【ALBION】フラルネ ラデュー ブライトボディミルク ビタミンC誘導体を配合で、なめらかで明るい肌へ。軽やかな塗り心地も◎。 フラルネ ラデュー ブライトボディミルク［医薬部外品］250g 3,850円／アルビオン

Item 【マツキヨココカラ＆カンパニー】matsukiyo ポリュバリア ボディミルクトーンブライトニング トラネキサム酸や白玉グルタチオンなど、話題の美容成分入りで、透明感あふれる肌に導く。 matsukiyo ポリュバリア ボディミルクトーンブライトニング［医薬部外品］400mL 2,178円／マツキヨココカラ＆カンパニー

Item 【Unilever Japan】ヴァセリン グルタヒアボディローション ブライトニング 純度98％のグルタチオンと4種のヒアルロン酸、さらにナイアシンアミドの保湿成分が乾燥によるくすみをケア。 ヴァセリン グルタヒアボディローション ブライトニング 170mL 823円（編集部調べ）／ユニリーバ・ジャパン 撮影／tAiki（モデル）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／櫻井優衣（本誌専属）取材・文／政年美代子

Ray編集部 エディター 佐々木麗

櫻井優衣