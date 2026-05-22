日本テレビ系お昼の情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金 11:55〜13:55放送）。5月22日（金）放送では、5月末からアジサイが色づき、絶景のオーシャンビューがベストシーズンを迎える古都・鎌倉を取り上げる。

誰もが知る老舗から話題の新店までがひしめき合う鎌倉では、1日のうちに売り切れてしまう人気メニュー「売り切れグルメ」がいくつもある。今回は羽鳥慎一、井森美幸、橋本直（銀シャリ）が観光タクシーに乗って「売り切れグルメ」を巡る旅へ。徒歩や公共交通機関では攻略が困難な限定グルメの数々を、観光タクシーならではの機動力で食べることはできるのか？

●1日1本限定 幻のパン

18時間から24時間をかけて発酵させるため、1日に1本しか焼けない幻のパン「パシフィックベーカリー」のパリジャン。奇跡的に手に入れることはできたのか？

●1日3回 各回20個限定の「生チョコパイ」

生チョコレート専門店「メゾンカカオ」の売り切れグルメは、焼き上がりの瞬間に即完売する「生チョコパイ フォンダン」。ザクザクのパイ生地から溢れ出す濃厚なチョコを味わう事が出来たのか？

●建長寺直伝 1日20食限定の自然薯セット

禅宗のお寺・建長寺のすぐ隣にある「点心庵」の伝統の味、1日20食限定の「至高の自然薯と伝承けんちん汁」。

●獲れたてが命「生しらす丼」

江の島「とびっちょ」では、その日の漁獲量によって提供数が決まる、鮮度抜群の生しらす丼を狙う。また、江の島最西端の断崖絶壁に位置する「江の島パンケーキ」20食限定の絶品スイーツも。

■歴史とクイズで旅を演出する「観光タクシー」の魅力

移動時間も旅の一部として楽しむ観光タクシー。ドライバーからは鎌倉観光の豆知識や、クイズなども出題。また、アジサイと江ノ電が同時に撮影できる隠れたフォトスポット「御霊神社」での記念撮影など、運転にとどまらないトータルな観光プロデュースの魅力にも迫る。

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