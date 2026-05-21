『ハイタッチ』や『おて』などの芸を求められているポメラニアンさん。どうやら、相手によって豹変してしまうようで…。あからさま過ぎる態度が話題になっているのです。

同一の犬とは思えないまさかの光景は記事執筆時点で10万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられています。

【写真：姪っ子に『ハイタッチ』を求められる犬→相手によっては…あまりにも違う『態度と表情』】

『なんだこの差は…』芸を求められる犬

Xアカウント『@daikichi_ponta』に投稿されたのは、ポメラニアン「大吉」くんのお姿。

この日、飼い主さんは大吉くんのとある行動を比較するために2枚の写真を投稿されたのです。

思った以上に『相手によって豹変する態度』に反響

1枚目は『姪っ子さん』に『ハイタッチ』を求められた時の大吉くんのお姿。ふわふわのぬいぐるみのようなフォルム、優しく持ち上げられた小さなお手て…。

コテンと首をかしげ、きゅるんとした瞳でみつめる大吉くん。まさに『アイドル』と表現するにふさわしい振る舞いで、全力ファンサービスをしていたという大吉くん。

そのお姿は、思わず悶絶してしまうほどのあざとさ、愛くるしさだったといいます。

対して、2枚目に投稿されたのは『飼い主さん』に『おて』といわれた時の大吉くん。

ソファにもたれかかりながら、飼い主さんを見下ろすその瞳は普段のきゅるんと感はどこへやら。サイズも光も半分以下の状態で、ふわふわのおててはソファを踏みしめたまま、微動だにしなかった模様…。

辛辣すぎる…！同一犬とは思えない塩対応っぷりを披露した大吉くんのお姿は、多くのユーザーをクスッと笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「アイドルのオンとオフを見てしまった気分ですｗｗ」「爆笑しました」「ん～、格差がｗ」「主様にはいつもしてるでしょって感じ」「かわいいｗｗすき」「どんなメリットがあるんだ？って顔」などのコメントが寄せられています。

優しくてお茶目なイケメンポメラニアン

8歳の大吉くんは、心優しくてお茶目な男の子。飼い主さんやお友だち、そして兄チワワ「ポン太」くんと共にさまざまな場所へお出かけをしたり、お家でのんびり過ごしたりとその日常はとても微笑ましいもの。

飼い主さんに溺愛されて、アイドルさながらの素敵なお姿を披露してくれる大吉くんのお姿は、日々多くのユーザーにポメラニアンの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@daikichi_ponta」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。