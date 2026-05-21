唐沢寿明、自身のキャリアで“唯一の失敗作”明かす「全編カンペ読んでて」
【モデルプレス＝2026/05/21】俳優の唐沢寿明が、20日放送のTBS系バラエティー番組「ニノなのに」（毎週水曜よる8時54分〜）に出演。自身のキャリアの中での唯一の失敗作を明かした。
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今回の放送でゲストかつ司会を任された唐沢。「こんばんは、ニノなのにへようこそ」と、淡々と司会をこなすと、嵐の二宮和也は「なんか上手いな」と感心。すると唐沢は「さすが二宮さん、お目が高い」「『ニノなのに』、司会はなぜか私、下町のお坊ちゃん。ゲストの唐沢寿明となっております」と、ユーモアたっぷりに自己紹介した。
二宮から「（これまでに）司会ってありましたっけ？」と振られると、唐沢は「僕のキャリアの中で唯一の失敗作。クイズ番組の司会をやったことあって、全編カンペ読んでて失敗しました」と、過去のトラウマを告白。さらに「（周囲から）カンペくんって呼ばれちゃったんですよ」と明かし、二宮が「そんな呼ばれ方なんですね」と驚くと、すぐさま唐沢は「それは嘘ですけど（笑）」とニヤリ。スタジオを笑いに包みつつ、「こういう人は、やっちゃダメ」と自虐を交えつつ語った。
唐沢はTBS系クイズ番組「THEクイズ神」（2012〜2013）で司会の経験がある。（modelpress編集部）
情報：TBS
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◆唐沢寿明、ゲストにして司会務める
今回の放送でゲストかつ司会を任された唐沢。「こんばんは、ニノなのにへようこそ」と、淡々と司会をこなすと、嵐の二宮和也は「なんか上手いな」と感心。すると唐沢は「さすが二宮さん、お目が高い」「『ニノなのに』、司会はなぜか私、下町のお坊ちゃん。ゲストの唐沢寿明となっております」と、ユーモアたっぷりに自己紹介した。
◆唐沢寿明、自身の“唯一の失敗作”告白
二宮から「（これまでに）司会ってありましたっけ？」と振られると、唐沢は「僕のキャリアの中で唯一の失敗作。クイズ番組の司会をやったことあって、全編カンペ読んでて失敗しました」と、過去のトラウマを告白。さらに「（周囲から）カンペくんって呼ばれちゃったんですよ」と明かし、二宮が「そんな呼ばれ方なんですね」と驚くと、すぐさま唐沢は「それは嘘ですけど（笑）」とニヤリ。スタジオを笑いに包みつつ、「こういう人は、やっちゃダメ」と自虐を交えつつ語った。
唐沢はTBS系クイズ番組「THEクイズ神」（2012〜2013）で司会の経験がある。（modelpress編集部）
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