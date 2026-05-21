お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（49）が21日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。20日に行われた党首討論についてコメントした。

高市早苗首相と野党6党による党首討論が20日に行われた。今回の特別国会では初めてとなる党首討論で、6党首が登壇するのは過去最多となった。

中道改革連合の小川淳也代表は、11日の国会で高市氏がイラン情勢に対応するための補正予算の編成について「直ちに必要な状況とは考えていない」と答弁しながら、18日になって翻意したことを追及。高市氏は「私の答弁ぶりが『現時点では』とか『いますぐただちに』とか『今日の時点では』と、変わっていっていたのは、みなさま、お気づきだと思う」などと主張した。

山里は「物価高、少子高齢化とか問題はかなり厳しい状況の中なので。もっと詰めた話し合いをやっていってほしい中で、『いつこんな言い方をしていたじゃないですか』って」と内容に落胆。「発言とか間違ったことを正すのは大事だけど、そういう話し合いばかりにならないで、実のある、緊張感を持って、かなり日本が危機的状況っていうことを踏まえて、これから話を突き詰めていってほしいなと思う」と話した。