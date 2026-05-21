ハイブリッド専用化で進化−最安モデルでも「安っぽくない」の声も！

2026年5月6日に発売されたトヨタ「ノア」の一部改良モデルは、ラインナップ構成の見直しに加え、装備や快適性にも手が加えられ、実用性を重視するユーザーから大きな関心を集めています。

ノアは2001年に登場したミドルサイズミニバンで、姉妹車「ヴォクシー」とともに長年ファミリー層を中心に支持されてきました。

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基本設計を共有しながらも、ノアは比較的親しみやすく落ち着いたデザインを採用しているのに対し、ヴォクシーは迫力を前面に押し出したスタイルが特徴となっています。

現行型は2022年1月にフルモデルチェンジを受けた4代目モデルです。約8年ぶりの全面刷新では、全車が3ナンバーサイズとなり、室内空間の広さや使い勝手、安全性能が大幅に進化しました。

特に低床設計による乗り降りのしやすさや、多彩なシートアレンジは、子育て世代だけでなくシニア層からも評価されています。

今回の改良で特に大きな変更となったのは、ウェルキャブ仕様を除いて全車がハイブリッド車へ統一されたことです。

トヨタが推進するカーボンニュートラルへの取り組みが色濃く反映された形であり、今後の主流が電動化へ移っていく流れを感じさせます。

さらに、新たに追加された「S-X」グレードも注目されています。これまでのエントリーモデルとは異なり、スポーティなエアロデザインを採用したことで、価格を抑えつつも見た目の満足感を高めている点が特徴です。

フロントまわりにはプロジェクター式LEDヘッドランプやLEDターンランプ、LEDクリアランスランプを採用し、従来以上に洗練された印象となりました。

フロントグリルの加飾も見直され、メッキモールとボディ同色パーツを組み合わせることで、上質感も演出されています。

内装面でも細かな改良が施されています。S-Xグレードを除く仕様では、シフトノブ周辺やウインドウスイッチまわりにピアノブラック塗装を採用し、室内の質感を向上させました。

また、防音材の配置も最適化され、走行時のノイズ低減にも配慮されています。サスペンションの減衰力も見直されており、乗り心地の改善も図られました。

そのなかでも、もっとも価格を抑えた仕様として設定されているのが「S-X 2WD」です。7人乗りと8人乗りが用意され、ボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm×全高1895mm、ホイールベースは2850mmとなっています。

エントリーグレードでありながらエアロ仕様を採用しているため、見た目の安っぽさを感じにくい点も魅力です。

足元には16インチスチールホイールと樹脂製フルキャップを装着。ボディカラーは新色の「ニュートラルブラック」「アーバンロック」を含む4色が設定されています。

インテリアはダークグレー基調でまとめられ、シート表皮にはファブリック素材を採用。7人乗り仕様ではセカンドシートにキャプテンシートを装備し、折りたたみ式サイドテーブルやアームレストも備えています。

もちろん、価格を抑えるために一部装備は簡略化されています。ステアリングホイールはウレタン仕様で、パワースライドドアは助手席側のみが標準装備です。

ただし、両側パワースライドドアはオプションで追加可能となっており、用途に応じた選択ができます。

装備面では、マルチインフォメーションディスプレイが4.2インチから7インチへ拡大された点も見逃せません。表示が見やすくなり、日常での利便性向上につながっています。

安全装備では「トヨタセーフティセンス」を標準装備し、予防安全性能もしっかり確保されています。

搭載されるのは1.8リッターハイブリッドシステムで、駆動方式はFF（2WD）。WLTCモード燃費は23.8km／Lを実現しており、ノアのラインナップ内でもトップクラスの低燃費を誇ります。

価格（消費税込み）は326万1500円で、最上級仕様の「S-Z E-Four」が430万9800円であることを考えると、104万8300円の差があります。

装備や豪華さを追求すれば上級グレードも魅力的ですが、日常使いを重視するユーザーにとっては、必要十分な装備を備えながら価格を抑えたS-X 2WDは非常に現実的な選択肢といえそうです。

ネット上でも今回の改良にはさまざまな声が上がっており、「ハイブリッド一本化は時代の流れを感じる」「この燃費なら家計に優しい」「エントリーグレードでも見た目が安っぽくない」「ノアはやっぱり室内空間が広い」「S-Xのエアロデザインがちょうどいい」「安全装備が標準なのは安心感がある」「価格は上がったけど内容を見ると納得」「ミニバンでも静粛性が高いのは魅力」といった意見が見られました。

燃費性能と実用性、そして装備のバランスを重視する人にとって、今回のノア改良モデルは引き続き注目の存在となりそうです。