「300円は腰抜かした！」大容量で使い勝手抜群な100均高見え商品

100均のバッグというと、ブラック一色だったり、シンプルなものだったり…正直無難なデザインのイメージがありました。そんな中、ちょっとした遊び心を兼ね備えた『ナップサック』をダイソーで発見しました！まさかのトリプルコラボアイテムで、とにかくおしゃれ♡大容量でポケットもあり使い勝手抜群ですよ。

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商品情報

商品名：ナップサック

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550746015500

コラボならではの可愛いデザイン♡ダイソーの『ナップサック』

100均のバッグはカラーがブラック一色でシンプル…正直無難なイメージがありました。だけど、ちょっとした遊び心もほしいなと思っていたところ、ダイソーで可愛い『ナップサック』を発見しました！

表面にニュアンスのあるナイロン生地を採用。シワが目立ちにくく、ポップなブルーとイエローの配色がコーディネートのアクセントになります。

実はこのナップサック、ファッション＆音楽イベント「GirlsAward」、男性ファッション雑誌「FINEBOYS」、そしてダイソーのトリプルコラボによって登場したアイテム！

ほかにもさまざまな商品が展開されている中で、このナップサックはひときわ目を惹くアイテムだったので購入してみました。

ナップサック自体が非常に軽量なナイロン素材なので、荷物をたくさん入れても体に負担がかかりにくく、アクティブに動きたい日にぴったりです。

筆者はジムに行く際のサブバッグとして愛用していますよ。

Tシャツ、ボトムス、下着、タオル類といった着替え一式が丸ごと収まります。さらに洗面用具などを追加しても余裕があるため、銭湯や一泊旅行のサブバッグとしても最適です。

ちなみに洗濯は不可となっています。水濡れや摩擦により色落ち・色移りする場合があるため、濡れたものを直接入れないよう注意が必要です。

ワイドなファスナー付きポケットで小物にアクセスしやすい！

前面にはファスナー付きの大きなポケットが付いているのも嬉しいポイント！スマホやカードケース、鍵など、すぐに取り出したい小物を分けて収納できるのがとても便利です。

欲しいときにすぐに小物にアクセスできるので、もたつきを感じません。

大容量かつポケット付きで使い勝手が良いのに、価格はなんと330円（税込）！このスペックなら、ダイソーでも1,000円してもおかしくないと思っていたので驚きです。

今回は、ダイソーの『ナップサック』をご紹介しました。

大人のカジュアルダウンにちょうどいい、遊び心のあるアイテム。ジムや習い事、サウナ通いが楽しくなること間違いありません！

気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。