２０日の米株式市場の概況、ＮＹダウ反発し５万ドル台回復 金利上昇一服で ２０日の米株式市場の概況、ＮＹダウ反発し５万ドル台回復 金利上昇一服で

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２０日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比６４５．４７ドル高の５万０００９．３５ドルと反発。５万ドル台を回復した。トランプ米大統領がイランとの交渉について最終段階にあると発言し、米原油先物相場が下落した。インフレ高進リスクが後退に向かうとの期待から米長期金利が低下し、株式相場を支援した。



ボーイング＜BA＞やナイキ＜NKE＞が買われ、ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞が大幅高。ロブロックス＜RBLX＞やカバ・グループ＜CAVA＞が株価水準を切り上げ、トール・ブラザーズ＜TOL＞やモルガン・スタンレー＜MS＞、Ｔ１エナジー＜TE＞が急伸した。半面、ユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞が冴えない展開。シェブロン＜CVX＞とターゲット＜TGT＞が軟調だった。



ナスダック総合株価指数は３９９．６４ポイント高の２万６２７０．３５と４日ぶり反発した。アマゾン・ドット・コム＜AMZN＞やテスラ＜TSLA＞がしっかり。アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞やインテル＜INTC＞が値を飛ばし、アーム・ホールディングス＜ARM＞が急騰した。一方、ウォルマート＜WMT＞やコストコ・ホールセール＜COST＞が値を下げ、インテュイット＜INTU＞が下値を探り、ハスブロ＜HAS＞が大幅安となった。



出所：MINKABU PRESS