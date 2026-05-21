5月20日、『女性セブンプラス』が、俳優・伊藤健太郎と女優・出口夏希の交際を報じた。近年、多くのドラマや映画に出演する出口は初ロマンスとなったが、悲嘆するファンも多いようだ。

2人は、2023年の映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』で共演し、2026年8月には続編『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』が公開される。そんな映画の共演者同士で熱愛が取りざたされた形だ。

「記事によれば、2025年秋ごろから、伊藤さんが出口さんに積極的にアプローチして交際へ発展したとされています。同誌には、伊藤さんの自宅にお泊りした “へそ出し” スタイルの出口さんの写真も掲載され、注目を集めています」（スポーツ紙記者）

出口の熱愛報道を受けて、Xでは

《出口夏希熱愛で力でない》

《清純派イメージ強かったから勝手にショック》

《出口夏希熱愛泣きそう》

など、動揺する声が聞かれている。

出口は、2018年に『ミスセブンティーン』に選ばれてモデルデビュー。その後は女優としても活動し、2024年のドラマ『ブルーモーメント』（フジテレビ系）でヒロイン役、2025年の映画『か「」く「」し「」ご「」と「』で奥平大兼（だいけん）とダブル主演を務めた。

放送中の北村匠海主演の月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）にも出演するなど、仕事は好調だ。

「整った顔立ちと透明感のある雰囲気もあってか、キリンの『生茶』や明治『Meltykiss（メルティーキッス）』などCM出演も多いです。とくに、2025年10月から出演するメルティーキッスのCMは、かつて新垣結衣さんがイメージキャラクターを務めており、後任に抜擢されたことで、SNSでも話題になりました。

これまで熱愛報道がなかったこともあり、“清楚系女優” のイメージが強かったです。それだけに、今回の熱愛報道は、衝撃的だったのだと思われます」（芸能記者）

1月には、「第38回東京国際映画祭」の開幕式がおこなわれ、出口は、女優の南沙良、吉田美月喜とともに出席した。このときは、出口の服装が注目を集めた。

「黄色のドレスを着ていた出口さんですが、前は露出がないものの、後ろはぱっくり開き、背中が見える大胆なデザインでした。色白で引き締まった背中を称賛する声も多かったですが、SNSでは一部から《目のやり場に困る》と困惑する声もあがったのです。清楚なイメージと妖艶なドレスにギャップを持たれたのでしょう。

今回、熱愛が取りざたされ、ファンにとってはショックなできごとが続いているようです」（同）

人気女優の “初ロマンス” はどんな展開を見せるのか。