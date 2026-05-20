大分県日出町にある「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」にて、夏イベント「はちゃめちゃサマーパーリー！」を期間限定開催。

びしょ濡れ必至の新・水かけショー「南の島の！？はちゃめちゃスプラッシュパーリー！」や、日焼けをした姿のキャラクターとのグリーティング、限定グッズの販売など様々な企画が実施されます☆

サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド「はちゃめちゃサマーパーリー！」

開催期間：2026年7月3日（金）〜9月15日（火）

ストーリー：

今年もやってきました、夏！！

ちょっとちょっと、そこのあなた。

まさかせっかくのこの夏を家で過ごそうとか思ってない？

そんなのもったいない！！今年の夏は今しかないよ！

近くにいるみんなと一緒に、ハーモニーランドのサマーパーリーでアツくてエモい夏の思い出を作ろうよ！

サンリオキャラクターパーク ハーモニーランドにて「サマーパーリー」をテーマにした季節限定イベント「はちゃめちゃサマーパーリー！」を開催。

みんなでリフレッシュでき、アツくてエモい、はちゃめちゃな夏が過ごしせる、様々なパーティコンテンツが用意されます。

期間中、こんがり日焼けをした姿のキャラクターがハーモニーランドに大集合。

日焼けをした姿のキャラクターと、夏を思い切り楽しめるハーモニーランドだけの特別なコンテンツが目白押しです。

また、新・水かけショー「南の島の！？はちゃめちゃスプラッシュパーリー！」では「クロミ」がサマーパーリーの準備中、ウォーターシャワーが壊れて、大暴走！

キティキャッスル前は水やバブルがダイナミックに噴射され、びしょ濡れ必至のはちゃめちゃなサマーパーリーです。

さらに、日焼けをした姿のハローキティがキティキャッスルに登場したり、キャラクターグリーティング ファンスタジオでキャラクターと触れ合える機会や、期間限定のオリジナルグッズなども発売。

ほかにも2025年に引き続き、アイスをテーマにした大好評の参加型パレード「Iceful Parade（アイスフルパレード）」も上演されるなど、様々な企画が用意されています☆

日焼けをした姿のキャラクターがハーモニーランドに初登場！日焼けをした姿のクロミたちが登場するのはサンリオのテーマパーク史上初

夏の日差しでこんがり日焼けをした姿のキャラクターがハーモニーランドに初登場。

「ハローキティ」や「ディアダニエル」に加え、サンリオのテーマパークとしては史上初となる「ポムポムプリン」「シナモロール」「クロミ」「あひるのペックル」も日焼けをした姿がお披露目されます。

2026年夏、たくさんの日焼けをした姿のキャラクターと会えるのはハーモニーランドだけ。

イベント期間中は日焼けをした姿のキャラクターにあふれた、特別なコンテンツが目白押しです☆

夏限定のガーデン＆フォトスポット

実施場所：ハーモニービレッジ ハーベストテーブル前

砂浜をイメージした夏らしいフォトスポットに、日焼けをした姿のキャラクターが登場。

エリア内には、水やミストを使用した演出も展開され、涼しみながら写真撮影ができ、エリア全体で「はちゃめちゃサマーパーリー！」の雰囲気が楽しめます。

びしょ濡れ必須「南の島の！？はちゃめちゃスプラッシュパーリー！」

実施期間：2026年7月3日（金）〜9月15日（火）

実施時間：11:45〜12:00、14:30〜14:45

実施場所：ハーモニーパーク キティキャッスル前

出演キャラクター：ハローキティ、クロミ、ポムポムプリン ※映像のみの出演

南の島でサマーパーリーをするため、準備を頑張る「クロミ」

美しい景色とノリノリの音楽で楽しいパーティになるかと思いきや思いもよらぬ事態に…。

日焼けをした姿の「ハローキティ」「クロミ」「ポムポムプリン」が映像で登場します。

サマーパーリーのノリノリの音楽に合わせて、ウォーターキャノンからダイナミックに水が噴射され、会場を盛り上げます。

さらにキティキャッスル前のバブルが噴射されるシーンも。

びしょ濡れになりながら、真夏のハーモニーランドを思い切り楽しめる爽快感あふれる新・水かけショーが1日2回上演されます。

楽曲制作は早川 博隆さんはじめ、Rebrastの作家チームが担当

早川博隆さん

「南の島の！？はちゃめちゃスプラッシュパーリー！」の楽曲は早川 博隆さんはじめ、Rebrastの作家チームが担当。

思わず踊りたくなるポップな音楽にも注目です。

楽曲 株式会社Rebrast 早川博隆さん プロフィール

2018年、作編曲を手掛けたAKB48「Teacher Teacher」が日本レコード大賞・優秀作品賞を受賞。

同年のオリコンCD売り上げランキング1位を獲得しました（300万枚以上）。

乃木坂46「帰り道は遠回りをしたくなる」では編曲を担当し、同年のNHK紅白歌合戦にて披露。

「かわいいだけじゃだめですか？ / CUTIE STREET(詞曲編)」「キューにストップできません！ / CUTIE STREET(詞曲編)」「≠ME / サマーチョコレート(編曲)」などバズ曲を連発されています。

日焼けをした姿のキャラクターに出会えるグリーティング

場所：キャラクターグリーティング ファンスタジオ

出演キャラクター：ディアダニエル、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、あひるのペックル

場所：キティキャッスル

出演キャラクター：ハローキティ

「キャラクターグリーティング ファンスタジオ」では、ディアダニエル、クロミ、シナモロール、あひるのペックルが日焼けをした姿で登場。

「キティキャッスル」では、日焼けをした姿の「ハローキティ」がゲストをお迎えします。

ここでしか会えない、夏限定の特別なキャラクターグリーティングです。

※一部対象期間外があります。詳細は必ずホームページを確認ください

期間限定のスペシャルグリーティング

開催時間：10:30〜10:50、16:00〜16:20

開催場所：キャラクターグリーティング ファンスタジオ

「Iceful Parade」に登場したキャラクターや日焼けをした姿のキャラクターに会える期間限定のグリーティングを開催。

日焼けをした姿のキャラクターがペアで登場する日もあります。

※詳細はHPより確認ください

※有料・事前予約制のイベントです

はちゃめちゃグリーティング

実施時間：16:10~16:30

実施場所：ハーモニービレッジ

特別な夏アイテムを持ってキャラクターが登場する「はちゃめちゃグリーティング」を実施。

「ハローキティ」をはじめとしたキャラクターがバケツやうちわなどを持って登場します。

※キャラクターの登場スケジュールはホームページを確認ください

※キャラクターの横に並んで写真撮影はできません

※詳細は必ずホームページをご確認ください

はちゃめちゃ・サマービンゴ！

開催場所：プラザステージ

料金：1,000円（税込）

プラザステージでは、日焼けをした姿のキャラクターと一緒に楽しめる「はちゃめちゃ・サマービンゴ！」を開催。

ビンゴになった方は、ステージ上で景品をゲットできるチャンスも。

日焼けをした姿のキャラクターに関連した参加賞も登場します。

※出演するキャラクターは日によって異なります。

『はちゃめちゃサマーパーリー！』期間限定グッズ

「はちゃめちゃサマーパーリー！」オリジナルグッズを販売。

注目は、こんがり日焼けをした姿が可愛らしい「マスコット」や「ポシェット」です。

さらに夏をイメージした「サングラス型キーホルダー」や「メッシュトートバッグ」など、パーク内はもちろん普段使いもしたくなるグッズをラインナップ。

そのほか、グッズを身につけて、はちゃめちゃな夏を全力で楽しめる、クリア素材でかわいい「クリアポーチ」や「クリアショルダーバッグ」も販売されます☆

マスコット

価格：各2,640円(税込)

日焼けしたキャラクターたちをデザインしたマスコット。

ドット柄の衣装や頭に付けたサングラスと花飾りもおしゃれです。

キーホルダー

価格：各1,650円(税込)

ファッショングラスをイメージしたキーホルダー。

レンズ部分からのぞくキャラクターたちのお顔がとってもキュート☆

ショルダーバッグ、トートバッグ

価格：各3,190円(税込)

夏を盛り上げるアートが使用されたショルダーバッグとトートバッグ。

トロピカルなお花を背景にした、サマーシーズンならではのグッズです。

大好評の夏季限定パレード「 Iceful Parade（アイスフルパレード）」を再演

実施期間：2026年7月3日（金）〜9月15日（火）

実施時間：13:00〜

実施場所：ハーモニービレッジ

出演キャラクター：ハローキティ、マイメロディ、ポムポムプリン、ディアダニエル、シナモロール、クロミ

大好評のアイスをテーマにした夏季限定パレード「Iceful Parade 」を206年も上演。

アイスクリームショップの店員さん風コスチュームを着た「ハローキティ」や「ディアダニエル」

「シナモロール」や「ポムポムプリン」たちが登場し、笑顔をたっぷり込めたスペシャルアイスクリーム作りで、夏のハーモニーランドを盛り上げます。

価格：1,000円(税込)

参加グッズの「アイスバルーン」を手に持ちながら、キャラクターと一緒に、カラフルでひんやり楽しいパレードが楽しめます。

「サマーパーリー」をテーマにした、家族や友だちと一緒にワイワイ楽しめる、最高の夏の思い出が作れる夏イベント。

サンリオキャラクターパーク ハーモニーランドにて2026年7月3日より開催される「はちゃめちゃサマーパーリー！」の紹介でした☆

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