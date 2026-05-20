日焼けしたハローキティたちとのグリーティング！サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド「はちゃめちゃサマーパーリー！」
大分県日出町にある「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」にて、夏イベント「はちゃめちゃサマーパーリー！」を期間限定開催。
びしょ濡れ必至の新・水かけショー「南の島の！？はちゃめちゃスプラッシュパーリー！」や、日焼けをした姿のキャラクターとのグリーティング、限定グッズの販売など様々な企画が実施されます☆
サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド「はちゃめちゃサマーパーリー！」
開催期間：2026年7月3日（金）〜9月15日（火）
ストーリー：
今年もやってきました、夏！！
ちょっとちょっと、そこのあなた。
まさかせっかくのこの夏を家で過ごそうとか思ってない？
そんなのもったいない！！今年の夏は今しかないよ！
近くにいるみんなと一緒に、ハーモニーランドのサマーパーリーでアツくてエモい夏の思い出を作ろうよ！
サンリオキャラクターパーク ハーモニーランドにて「サマーパーリー」をテーマにした季節限定イベント「はちゃめちゃサマーパーリー！」を開催。
みんなでリフレッシュでき、アツくてエモい、はちゃめちゃな夏が過ごしせる、様々なパーティコンテンツが用意されます。
期間中、こんがり日焼けをした姿のキャラクターがハーモニーランドに大集合。
日焼けをした姿のキャラクターと、夏を思い切り楽しめるハーモニーランドだけの特別なコンテンツが目白押しです。
また、新・水かけショー「南の島の！？はちゃめちゃスプラッシュパーリー！」では「クロミ」がサマーパーリーの準備中、ウォーターシャワーが壊れて、大暴走！
キティキャッスル前は水やバブルがダイナミックに噴射され、びしょ濡れ必至のはちゃめちゃなサマーパーリーです。
さらに、日焼けをした姿のハローキティがキティキャッスルに登場したり、キャラクターグリーティング ファンスタジオでキャラクターと触れ合える機会や、期間限定のオリジナルグッズなども発売。
ほかにも2025年に引き続き、アイスをテーマにした大好評の参加型パレード「Iceful Parade（アイスフルパレード）」も上演されるなど、様々な企画が用意されています☆
日焼けをした姿のキャラクターがハーモニーランドに初登場！日焼けをした姿のクロミたちが登場するのはサンリオのテーマパーク史上初
夏の日差しでこんがり日焼けをした姿のキャラクターがハーモニーランドに初登場。
「ハローキティ」や「ディアダニエル」に加え、サンリオのテーマパークとしては史上初となる「ポムポムプリン」「シナモロール」「クロミ」「あひるのペックル」も日焼けをした姿がお披露目されます。
2026年夏、たくさんの日焼けをした姿のキャラクターと会えるのはハーモニーランドだけ。
イベント期間中は日焼けをした姿のキャラクターにあふれた、特別なコンテンツが目白押しです☆
夏限定のガーデン＆フォトスポット
実施場所：ハーモニービレッジ ハーベストテーブル前
砂浜をイメージした夏らしいフォトスポットに、日焼けをした姿のキャラクターが登場。
エリア内には、水やミストを使用した演出も展開され、涼しみながら写真撮影ができ、エリア全体で「はちゃめちゃサマーパーリー！」の雰囲気が楽しめます。
びしょ濡れ必須「南の島の！？はちゃめちゃスプラッシュパーリー！」
実施期間：2026年7月3日（金）〜9月15日（火）
実施時間：11:45〜12:00、14:30〜14:45
実施場所：ハーモニーパーク キティキャッスル前
出演キャラクター：ハローキティ、クロミ、ポムポムプリン ※映像のみの出演
南の島でサマーパーリーをするため、準備を頑張る「クロミ」
美しい景色とノリノリの音楽で楽しいパーティになるかと思いきや思いもよらぬ事態に…。
日焼けをした姿の「ハローキティ」「クロミ」「ポムポムプリン」が映像で登場します。
サマーパーリーのノリノリの音楽に合わせて、ウォーターキャノンからダイナミックに水が噴射され、会場を盛り上げます。
さらにキティキャッスル前のバブルが噴射されるシーンも。
びしょ濡れになりながら、真夏のハーモニーランドを思い切り楽しめる爽快感あふれる新・水かけショーが1日2回上演されます。
楽曲制作は早川 博隆さんはじめ、Rebrastの作家チームが担当
早川博隆さん
「南の島の！？はちゃめちゃスプラッシュパーリー！」の楽曲は早川 博隆さんはじめ、Rebrastの作家チームが担当。
思わず踊りたくなるポップな音楽にも注目です。
楽曲 株式会社Rebrast 早川博隆さん プロフィール
2018年、作編曲を手掛けたAKB48「Teacher Teacher」が日本レコード大賞・優秀作品賞を受賞。
同年のオリコンCD売り上げランキング1位を獲得しました（300万枚以上）。
乃木坂46「帰り道は遠回りをしたくなる」では編曲を担当し、同年のNHK紅白歌合戦にて披露。
「かわいいだけじゃだめですか？ / CUTIE STREET(詞曲編)」「キューにストップできません！ / CUTIE STREET(詞曲編)」「≠ME / サマーチョコレート(編曲)」などバズ曲を連発されています。
日焼けをした姿のキャラクターに出会えるグリーティング
場所：キャラクターグリーティング ファンスタジオ
出演キャラクター：ディアダニエル、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、あひるのペックル
場所：キティキャッスル
出演キャラクター：ハローキティ
「キャラクターグリーティング ファンスタジオ」では、ディアダニエル、クロミ、シナモロール、あひるのペックルが日焼けをした姿で登場。
「キティキャッスル」では、日焼けをした姿の「ハローキティ」がゲストをお迎えします。
ここでしか会えない、夏限定の特別なキャラクターグリーティングです。
※一部対象期間外があります。詳細は必ずホームページを確認ください
期間限定のスペシャルグリーティング
開催時間：10:30〜10:50、16:00〜16:20
開催場所：キャラクターグリーティング ファンスタジオ
「Iceful Parade」に登場したキャラクターや日焼けをした姿のキャラクターに会える期間限定のグリーティングを開催。
日焼けをした姿のキャラクターがペアで登場する日もあります。
※詳細はHPより確認ください
※有料・事前予約制のイベントです
はちゃめちゃグリーティング
実施時間：16:10~16:30
実施場所：ハーモニービレッジ
特別な夏アイテムを持ってキャラクターが登場する「はちゃめちゃグリーティング」を実施。
「ハローキティ」をはじめとしたキャラクターがバケツやうちわなどを持って登場します。
※キャラクターの登場スケジュールはホームページを確認ください
※キャラクターの横に並んで写真撮影はできません
※詳細は必ずホームページをご確認ください
はちゃめちゃ・サマービンゴ！
開催場所：プラザステージ
料金：1,000円（税込）
プラザステージでは、日焼けをした姿のキャラクターと一緒に楽しめる「はちゃめちゃ・サマービンゴ！」を開催。
ビンゴになった方は、ステージ上で景品をゲットできるチャンスも。
日焼けをした姿のキャラクターに関連した参加賞も登場します。
※出演するキャラクターは日によって異なります。
『はちゃめちゃサマーパーリー！』期間限定グッズ
「はちゃめちゃサマーパーリー！」オリジナルグッズを販売。
注目は、こんがり日焼けをした姿が可愛らしい「マスコット」や「ポシェット」です。
さらに夏をイメージした「サングラス型キーホルダー」や「メッシュトートバッグ」など、パーク内はもちろん普段使いもしたくなるグッズをラインナップ。
そのほか、グッズを身につけて、はちゃめちゃな夏を全力で楽しめる、クリア素材でかわいい「クリアポーチ」や「クリアショルダーバッグ」も販売されます☆
マスコット
価格：各2,640円(税込)
日焼けしたキャラクターたちをデザインしたマスコット。
ドット柄の衣装や頭に付けたサングラスと花飾りもおしゃれです。
キーホルダー
価格：各1,650円(税込)
ファッショングラスをイメージしたキーホルダー。
レンズ部分からのぞくキャラクターたちのお顔がとってもキュート☆
ショルダーバッグ、トートバッグ
価格：各3,190円(税込)
夏を盛り上げるアートが使用されたショルダーバッグとトートバッグ。
トロピカルなお花を背景にした、サマーシーズンならではのグッズです。
大好評の夏季限定パレード「 Iceful Parade（アイスフルパレード）」を再演
実施期間：2026年7月3日（金）〜9月15日（火）
実施時間：13:00〜
実施場所：ハーモニービレッジ
出演キャラクター：ハローキティ、マイメロディ、ポムポムプリン、ディアダニエル、シナモロール、クロミ
大好評のアイスをテーマにした夏季限定パレード「Iceful Parade 」を206年も上演。
アイスクリームショップの店員さん風コスチュームを着た「ハローキティ」や「ディアダニエル」
「シナモロール」や「ポムポムプリン」たちが登場し、笑顔をたっぷり込めたスペシャルアイスクリーム作りで、夏のハーモニーランドを盛り上げます。
価格：1,000円(税込)
参加グッズの「アイスバルーン」を手に持ちながら、キャラクターと一緒に、カラフルでひんやり楽しいパレードが楽しめます。
「サマーパーリー」をテーマにした、家族や友だちと一緒にワイワイ楽しめる、最高の夏の思い出が作れる夏イベント。
サンリオキャラクターパーク ハーモニーランドにて2026年7月3日より開催される「はちゃめちゃサマーパーリー！」の紹介でした☆
続きを見る
続きを見る
© 2026 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ
※画像はイメージです
※内容は変更になる場合があります
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 日焼けしたハローキティたちとのグリーティング！サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド「はちゃめちゃサマーパーリー！」 appeared first on Dtimes.