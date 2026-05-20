LANA、Tinder®︎の2026年ブランドキャンペーンソング「Drama Queen」本日リリース
LANAが、新曲「Drama Queen」を本日リリースした。
本楽曲は、東京の夜にダイブし、ディスコファンクサウンドに踊り狂うような、歌謡の懐かしさと新世代の勢いが一挙に押し寄せる1曲に仕上がっているという。
今作はTinderの2026年ブランドキャンペーンソングとして、既に4月よりLANA主演のWeb CMが公開されており、LANAの自身最大規模の＜LANA LIVE TOUR 2026＞でも披露されていた。さらに、先日より渋谷や原宿各所でLANAとTinderのコラボビジュアルが大々的に掲載されている。
また、Tinderがメインスポンサーを務める＜MATCH FES 2026＞のコンテンツとして、2026年6月26日にLANAによるスペシャルライブ＜LANA’s Secret Live - TOKYO GO-ROUND - ＞の開催も決定している。
◾️配信限定SG「Drama Queen」
配信：https://LANA-DIVA.lnk.to/DrmQ
◾️＜LANA LIVE TOUR 2026 “DIAMONDS IN THE SKY” FINAL＞
東京・国立代々木競技場 第一体育館(TOKYO)
8月4日（火）OPEN 18:00 / START 19:00
8月5日（水）OPEN 18:00 / START 19:00
https://lp.lanal7.com/lana_live_tour_2026
◾️＜LANA LIVE TOUR 2026「DIAMONDS IN THE SKY」＞
詳細：https://lp.lanal7.com/lana_live_tour_2026
◆“LANA’s PARTY”（FAN CLUB会員限定）
【東京】Zepp DiverCity (TOKYO)
4月30日（木）OPEN 18:00 / START 19:00
5月1日（金）OPEN 18:00 / START 19:00
【宮城】SENDAI GIGS
5月8日（金）OPEN 18:00 / START 19:00
5月9日（土）OPEN 16:00 / START 17:00
【北海道】Zepp Sapporo
5月22日（金）OPEN 18:00 / START 19:00
5月23日（土）OPEN 16:00 / START 17:00
【大阪】Zepp Osaka Bayside
5月29日（金）OPEN 18:00 / START 19:00
5月30日（土）OPEN 16:00 / START 17:00
【福岡】Zepp Fukuoka
6月5日（金）OPEN 18:00 / START 19:00
6月6日（土）OPEN 16:00 / START 17:00
【愛知】Zepp Nagoya
6月12日（金）OPEN 18:00 / START 19:00
6月13日（土）OPEN 16:00 / START 17:00
先着先行受付中
※先着順のため、予定枚数に達し次第受付終了
関連リンク
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