キャニングから逆方個へ打球速度98.3マイルの二塁打

【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間20日・サンディエゴ）

ドジャース・大谷翔平投手が19日（日本時間20日）、敵地でのパドレス戦に「1番・指名打者」で先発出場。初回の第1打席で左翼線に二塁打を放ち、連続試合安打を「6」に伸ばした。LAメディアは偉才から確かな“予兆”を感じ取っているようだ。

相手先発は、エンゼルス時代に同僚だった右腕キャニング。勝手知ったる相手に対し、カウント1-2から外角のスライダーを逆らわずに打ち返した。逆方向への打球速度98.3マイル（約158.1キロ）の一打だった。その後、フリーマンの2ランで先制のホームを踏んでいる。

大谷は今季、打者としてはいまひとつ調子が上がらずにいたが、5月中旬からは状態が上向き始めた。12日（同13日）からは6試合で20打数10安打の打率.500、1本塁打8打点、OPS1.450をマークしている。

実際、復調の気配を地元メディアも感じているようだ。「ドジャース・ネーション」のネルソン・エスピナル記者は自身のX（旧ツイッター）で二塁打の映像を添え、「ショウヘイ・オオタニにとって素晴らしい兆候だ。彼は逆方向（流し打ち）へと打球を飛ばしている。ボールの芯を完全に捉え、ライン際のコーナーへ強く打ち返す、見事なクリーン・スイング。オオタニは確実に、正しい方向へと向かっている」と頷いた。（Full-Count編集部）