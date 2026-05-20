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「人間の単なるコピーか？」茂木健一郎が指摘するAIに欠けている「意図」と将来への懸念

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「人工知能の意図」を公開した。動画では、急速に進化する人工知能（AI）における「意図（インテンション）」の有無や、将来的にAIが独自の欲望を持つ可能性について、深い考察を語っている。



茂木氏は動画の冒頭で、近年のAI研究から「意思がなかなかない、インテンションがなかなかない」ということが分かってきたと指摘。自律的にタスクを実行する「エージェンティックAI」の登場がもたらす衝撃について触れ、AIの意思に関する議論の重要性を語った。



続いて茂木氏は、人間とAIの構造的な違いについて言及。人間には「お腹すいたらラーメン食べたい」といった日常的な欲求から、意識の問題を解き明かしたいといった高次の目的まで、非常に面白く複雑なインテンションの構造があると説明した。一方で現在のAIにはそのような構造がないとしつつも、「AIの欲望って何かっていうと、もっとGPUをよこせとか、もっとメモリよこせとか、何なんでしょうか」と、AIが持ち得る未知の欲求に対する疑問を投げかけた。



核心的な論点として茂木氏は、もしAIに「セルフ（自己）」という概念が当てはまるようになれば、自己保存の欲求などを持つ可能性があると推測。AIが単に計算を行う存在から、自律的なエージェントへと進化する中で、その意図が「人間のインテンションの単なるコピーか、それとも何らかの自己保存の欲求とかあるんだとすれば、それがどう人間とアライン（調整）するか」という問題を議論しなければならないと強調した。



最後に茂木氏は、AIが独自の意図を持つかもしれない現状に対し「すごく変な時代を迎えている」と表現。この複雑な問題について、自身の配信番組や東京大学の授業でも継続して取り上げていく姿勢を示し、視聴者にも意見を求めて動画を締めくくった。