投手で国体優勝…ラウンダース・日原宏幸監督は投げ方指導を重視

目の前の勝利を目指す。だが、それ以上に長く野球を続けてほしい。だからこそ、怪我をしにくい投げ方の指導を大切にしている。創設15年目で全国大会に2度出場している山梨県の学童野球チーム「ラウンダース」を指揮する日原宏幸監督は、投げ方のポイントに「ピースサイン」を挙げる。

ラウンダースを立ち上げた日原監督は現役時代、社会人軟式チーム・NEC山梨の投手として活躍し、国体で優勝した経験も持つ。投げることを専門にしてきたが、まだ知識や経験が浅い小学生の子どもたちに教えるのは別物だった。

「自分では当たり前だと思っていることをそのまま話しても、選手には伝わりませんでした。小学生でも分かる教え方を試行錯誤しました」

日原監督がたどり着いた答えは、「体感」だった。小学生でも理解できる言葉で説明しながら、実際に体で感じることで納得してもらうのだ。

例えば、投げ方で最も大切とも言われるトップの位置は、肘が下がった状態と上がっている状態それぞれで体を回転させ、体に違和感が出るかどうかを試して比較させる。選手たちは肘を下げた状態で投げると腕の付け根が痛みやすいと体感し、エラー動作だと認識する。一方、肘が下がっていない投げ方は体に痛みがなく、怪我のリスクを抑えられると理解する。

選手たちは肘の位置によって、肩や肘への負担が変わると分かる。ただ、投球や送球の際、自分の肘の位置がどこにあるのかを把握するのは小学生には難しいという。日原監督は「大人であれば、肘の位置を意識しながら投げることはできます。しかし、小学生は、どうしてもボールを持っている指先に意識が向いてしまいがちです」と説明する。

自然と肘が上がる…耳の上の「ピースサイン」

そこで、日原監督は自然と肘を下げずに投げられる動きを伝えている。キーワードは「ピースサイン」。右投げであれば左足が地面につくタイミングで、ボールを持った右手で耳の上にピースをつくる。この時、右手の平は外側に向ける。すると、意識しなくても、肘が上がった形になる。

ラウンダースは2018年と2024年に「小学生の甲子園」と呼ばれる高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメントに出場している。選手たちは勝利を目指して、日々練習している。日原監督は目標の実現を後押しすると同時に、選手たちの将来も見据えている。

「選手たちには中学、高校と先のステージでも野球を楽しんでほしいという思いを持っています。そのためにも、小学生の段階で正しい投げ方が身に付く指導を大切にしています」

投げ方は一度クセがつくと、修正に時間がかかると言われる。肩や肘を故障すれば、長期離脱の可能性もある。体に負担をかけない理にかなった指導は、長く野球を楽しむための土台になる。（間淳 / Jun Aida）