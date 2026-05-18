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YouTubeチャンネル「ラプトル博士【お金ラボ】」が、「【新NISA神アプデ】2027年1月～「こどもNISA」正式導入！後悔しないフル活用術を徹底解説します！」と題した動画を公開した。2027年に新設される「こどもNISA」の制度概要や、大人のNISAとの優先順位、無理なく活用するための戦略を解説している。



ラプトル博士はまず、「こどもNISA」について、0歳から17歳までの未成年を対象とした新しい非課税制度であると紹介。年間60万円、生涯で600万円の非課税枠が子供本人名義で付与される。最大のメリットとして「時間を味方につけられる」点を挙げ、0歳から運用を始めれば、長期間にわたり複利の力を最大限に発揮できると強調した。



しかし、注意点も存在する。原則として11歳までは資金を引き出せず、12歳以降も引き出す際には子供の同意が必要となる。また、年間で消滅していく投資枠の性質上、家計を圧迫してまで満額投資を行うのは危険であると警鐘を鳴らす。そこでラプトル博士は、大人と子供のNISA枠の優先順位について「親のNISA枠を生涯で埋めきれるか」を判断基準にすべきだと語る。夫婦の枠を埋めきれない場合は、引き出し制限のない親のNISAを優先するのが得策だという。



さらに、無理のない活用法として「児童手当を全額こどもNISAへ回す」戦略を提案。国から支給される児童手当をそのまま積立投資に回すことで、家計から持ち出さずに将来の大学費用の大半をカバーできるシミュレーション結果を提示した。



「こどもNISA」は、家族全体の非課税枠を拡大させる強力な制度だが、それぞれの家計状況に応じた冷静な判断が求められる。自分の老後資金と子供の教育費のバランスを見極め、制度を正しく理解することが、将来の資産形成を成功に導く鍵となりそうだ。