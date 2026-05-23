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クルマ系YouTuberがテスラ新型モデルY Lを徹底解剖！「1,000万円クラスと張り合える」内装の質感と「取り回しに気を遣う」点を解説

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クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が「【とんでもない内装!】テスラモデルYL納車! 内装･外装･注意点･残念な点を超詳細オーナーズマニュアル! 3列シートSUV車中泊チェック! Tesla Model Y L 2026」を公開した。ワンソク氏が新たに納車されたテスラの3列シートSUV「モデルY L」をレビューし、実質620万円台という価格からは想像できない圧倒的な内装の質感と、先進的な機能性を高く評価している。



動画では、外装から内装、3列シートの居住性に至るまで詳細に解説。ボディカラーには無償でありながら黒に近い重厚感を放つ「ステルスグレー」を選択し、「晴天下だとほぼ黒に見えてめちゃくちゃカッコいい」と語る。一方で、全長約5m、全幅1.9m超というラージサイズミニバン並みの巨体に対し、「取り回しはかなり気を遣うサイズ感」と率直な苦言も呈している。



注目を集めたのは、徹底的に物理スイッチを排除した内装である。シフトレバーすら存在せず、発進や後退、エアコンの風向調整まで16インチの巨大なセンターディスプレイで完結する設計に「普通の車から乗り換えた人だとちょっと戸惑ってしまいそうなインテリア」と解説。指先で滑らかに操作する様子からは、その直感的なUIがうかがえる。また、ドアの内張りやアームレストにはスエード調の素材やダブルステッチが施され、「内装の質感は1,000万円クラスの車とも十分に張り合える仕上がり」と絶賛した。



さらに、後部座席の快適性も高く評価。2列目にはシートベンチレーション、3列目にはシートヒーターが完備される充実ぶりを見せた。ラゲッジスペースからスイッチ一つで2列目・3列目シートを前方に倒すと、広大でフラットな空間が出現し、「劇的にフラットなラゲッジに」と、その実用性を強調している。



大容量のフロントトランクには水抜き穴が設けられ、氷を入れてクーラーボックス代わりにも使えるなど、独自の機能性と遊び心を両立している。先進的な操作感と高い居住性を求めるユーザーにとって、モデルY Lは3列シートSUV選びの新たな基準となる一台だと言える。