ニッチェ江上、ダイエット宣言後のヘルシーな移動飯＆体重グラフ公開
お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子が18日までにオフィシャルブログを更新。“ダイエット宣言”以降の様子や反響を明かし、ファンから反響を呼んでいる。
江上のブログは、20年９月に誕生した長男“とっちゃん”、22年10月に誕生した長女“さっちゃん”の成長の記録や、おいしそうな手料理、仕事の様子などをつづっている。
１日に更新したブログにて「ここ６年間での最高体重をたたき出しましたので、今日からダイエットすることを誓います」と宣言。「調子に乗り過ぎたー！！！！！！体が 重すぎるー！！！！！！新幹線で隣の席になった赤ちゃんに、ずっとお腹ポヨポヨ触られたー！！！！！！(激かわ)」とユーモアたっぷりに嘆きつつ、「もし、ダイエットしている方がいたら、一緒に頑張りましょうね」と呼びかけていた。
14日、「サボれない！！」と題してブログを更新した江上は、絵文字を交えながら「ミッフィーのTシャツを着て、長崎のとある場所でロケしてきました」と報告。白い花柄が散りばめられたブルーのミッフィーTシャツ姿のオフショットを公開し、「ミッフィー大好き」とうれしそうに語った。
さらに、ブログでダイエット宣言をして以降、「街を歩くと色んな方に、『ダイエットしてるんでしょ？』『ダイエット頑張ってー！』と、声をかけていただきます。笑」と明かし、 「さ、サボれない」とコメント。
「最近の私の移動ご飯」として、サラダチキンスティック、ゆで卵、特茶といったヘルシーなメニューを写真とともに紹介し、「どっからどう見ても、ダイエットしてる人間のメニューですね」と自虐交じりにつづった。
続けて、毎日測定しているという体重グラフも公開。５月に入ってから徐々に体重が減少している様子が記録されており、「頑張っております！！！！」と気合十分な様子。
一方で、「しかし、今日ロケで食べ過ぎました」とも告白。「皆様、これからも私がサボらないように、見張っていて下され〜〜〜」と呼びかけ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「私も見張って貰いたい」「ダイエット無理しないでね」「２キロも減っていて、素晴らしい」「えらい」「立派」「お仕事で食べる時は、ノーカウントでいきましょう」 「体調を崩さないように、長いスタンスで体重落として下さいね！」「ボチボチで気長に頑張りましょう」「食事はバランスよく食べないとリバウンドしますよ！」「メチャクチャ頑張っていますね！」「小麦、植物性の油、乳製品、甘い物をやめて、日本古来の食事(お米、お味噌汁、魚、ぬか漬け、煮物等々)にすると痩せますよー」「私もダイエット頑張る」などの声が寄せられている。
江上のブログは、20年９月に誕生した長男“とっちゃん”、22年10月に誕生した長女“さっちゃん”の成長の記録や、おいしそうな手料理、仕事の様子などをつづっている。
１日に更新したブログにて「ここ６年間での最高体重をたたき出しましたので、今日からダイエットすることを誓います」と宣言。「調子に乗り過ぎたー！！！！！！体が 重すぎるー！！！！！！新幹線で隣の席になった赤ちゃんに、ずっとお腹ポヨポヨ触られたー！！！！！！(激かわ)」とユーモアたっぷりに嘆きつつ、「もし、ダイエットしている方がいたら、一緒に頑張りましょうね」と呼びかけていた。
さらに、ブログでダイエット宣言をして以降、「街を歩くと色んな方に、『ダイエットしてるんでしょ？』『ダイエット頑張ってー！』と、声をかけていただきます。笑」と明かし、 「さ、サボれない」とコメント。
「最近の私の移動ご飯」として、サラダチキンスティック、ゆで卵、特茶といったヘルシーなメニューを写真とともに紹介し、「どっからどう見ても、ダイエットしてる人間のメニューですね」と自虐交じりにつづった。
続けて、毎日測定しているという体重グラフも公開。５月に入ってから徐々に体重が減少している様子が記録されており、「頑張っております！！！！」と気合十分な様子。
一方で、「しかし、今日ロケで食べ過ぎました」とも告白。「皆様、これからも私がサボらないように、見張っていて下され〜〜〜」と呼びかけ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「私も見張って貰いたい」「ダイエット無理しないでね」「２キロも減っていて、素晴らしい」「えらい」「立派」「お仕事で食べる時は、ノーカウントでいきましょう」 「体調を崩さないように、長いスタンスで体重落として下さいね！」「ボチボチで気長に頑張りましょう」「食事はバランスよく食べないとリバウンドしますよ！」「メチャクチャ頑張っていますね！」「小麦、植物性の油、乳製品、甘い物をやめて、日本古来の食事(お米、お味噌汁、魚、ぬか漬け、煮物等々)にすると痩せますよー」「私もダイエット頑張る」などの声が寄せられている。